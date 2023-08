Wanzl verpflichtet sich zu nachhaltiger Unternehmensführung

Das Leipheimer Familienunternehmen Wanzl tritt der Nachhaltigkeitsinitiative UN Global Compact bei. Was waren die Beweggründe hierfür?

Die Wanzl GmbH & Co. Holding KG ist dem United Nations Global Compact beigetreten. Die weltweit größte und wichtigste Initiative für nachhaltige und verantwortungsvolle Unternehmensführung hat die Aufnahme des in Leipheim ansässigen Herstellers unter anderem für Einkaufs- und Gepäcktransportwagen offiziell bestätigt. Mit dem Beitritt zum UN Global Compact schließt sich Wanzl einem Bündnis von über 21.000 Unternehmen und Organisationen weltweit an, die sich dazu bekannt haben, durch verantwortungsvolle Geschäftspraktiken zu einer nachhaltigen Wirtschaft beizutragen.

Als Teilnehmer der Initiative verpflichtet sich Wanzl dazu, die zehn Prinzipien des UN Global Compact in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung in seinen Geschäftsprozessen und seiner Unternehmensstrategie umzusetzen und jährlich über seine Fortschritte zu berichten. Ebenso bekräftigt das Leipheimer Unternehmen seine Bereitschaft, aktiv Maßnahmen zur Erreichung der globalen Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Development Goals, SDGs) zu ergreifen.

Manager Kienle: Langfristiger wirtschaftlicher Erfolg setzt nachhaltiges Handeln voraus

„Als globales Unternehmen hat Wanzl eine Verantwortung gegenüber der Umwelt und der Gesellschaft. Wir stellen uns dieser Verantwortung, haben schon viel erreicht und noch mehr vor. Denn wir sind überzeugt, dass langfristiger wirtschaftlicher Erfolg nur durch nachhaltiges Handeln möglich ist. Unser Beitritt zum UN Global Compact ist daher der logische nächste Schritt und Ansporn, unsere Nachhaltigkeitsaktivitäten weiter auszubauen“, sagt Alexander Kienle, der Finanzvorstand von Wanzl.

Seit 1947 ist Wanzl, als Hersteller von Draht-Einkaufswagen gestartet, heute weltweit innovativer Schrittmacher für Retail Solutions. Wanzl realisiert als Gesamtlösungsanbieter ganze Einkaufserlebnisse. Das können innovative Produkte wie smarte Einkaufswagen und Warenpräsentationssysteme sein, digitale Lösungen, aber auch kreative Shop-Konzepte wie 24/7-Stores und Fulfillment-Formate. Mit über 4600 Mitarbeitenden, elf internationalen Produktionsstandorten in sieben Ländern, 27 Vertriebsniederlassungen und rund 50 Vertretungen steht Wanzl weltweit als leistungsstarkes und werteorientiertes Familienunternehmen an der Seite seiner Kunden. (AZ)

„Mit dem Beitritt zum UN Global Compact möchten wir unser Engagement als gemeinwohlorientiertes Unternehmen unterstreichen. Als Unternehmen mit tiefen Wurzeln in Leipheim tragen wir Verantwortung für die Region und die Menschen, die hier leben und arbeiten. Wir sind davon überzeugt, dass unsere Teilnahme bei UN Global Compact uns dabei helfen wird, unsere Nachhaltigkeitsziele zu erreichen und einen positiven Einfluss auf die Umwelt und die Gemeinschaft zu haben“, betont Bernhard Renzhofer, Vertriebsvorstand von Wanzl.

Das sagt der Vorsitzende des Aufsichtsrats

„Wanzl ist stolz darauf, Teil einer globalen Gemeinschaft von Unternehmen und Organisationen zu sein, die sich für eine nachhaltige Zukunft einsetzen und eine positive Wirkung auf die Welt haben. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit anderen Teilnehmern des UN Global Compact und darauf, gemeinsam an einer besseren Zukunft zu arbeiten“, sagt Peter Ruhwedel, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Wanzl GmbH & Co. Holding KG. (AZ)