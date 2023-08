Wanzl würdigt treue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Insgesamt sind 190 Beschäftigte der beiden Standorte Leipheim und Kirchheim für ihre langjährige Zugehörigkeit gewürdigt worden. Ein besonders Fest bot die Bühne dafür.

Einen Familientag für die gesamte Belegschaft nahm die Firma Wanzl am Leipheimer Hauptsitz des Unternehmens zum Anblass, langjährige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu ehren. Geschäftsführung und Aufsichtsrat sprachen den Mitarbeitenden ihren Dank aus. „Wir sind überwältigt von Ihrer Treue zu Wanzl. Sie sind ein großes Vorbild und der Beweis, dass man gemeinsam selbst die größten Herausforderungen meistern kann“, sagte Peter Ruhwedel, Aufsichtsratsvorsitzender der Wanzl-Gruppe, im Namen des Aufsichtsrats. Auch Gottfried Wanzl, Mitglied des Aufsichtsrats und Vorsitzender der Gesellschafterversammlung, hob die Leistung der Jubilare hervor: „Sie waren und sind es, die den neuen Kolleginnen und Kollegen mit Ihrer Erfahrung Orientierung geben, und den erfolgreichen Kurs unseres Unternehmens in Ihrem Umfeld prägen.“ Geehrt wurden insgesamt 190 Frauen und Männer, die in den Jahren 2022 und 2023 zehn, 25 und 40 Jahre bei Wanzl beschäftigt sind.

Jubilare 2022 und 2023 bei Wanzl in Leipheim:

40 Jahre Silke Sybertz, Manfred Sailer, Bernhard Bader, Jürgen Bannert, Werner Petzet, Gerhart Stammler, Nesat Cevik, Regina Sonnenfroh, Erwin Schwegler, Dietmar Müller, Wolfgang Köhler, Ingrid Barth, Stefan Kinzel, Volker Machat.

25 Jahre Wolfgang Toth, Alfred Sofka, Gabriele Fischer, Kurt Deyerler, Steffen Kunz, Stefan Machat, Golub Zivkovic, Günther Nägele, Markus Schmid, Andreas Merklinger, Eduard Foth, Maurizio D'Addona, Kornelia Ziegler, Andre Pabst, Klaus Proske, Wladimir Suchan, Günter Kleiber, Alexander Kozjuba, Tatjana Sterle, Fatima Figueiredo, Horst Weber, Nelli Schabunin, Wolfgang Mayer, David Rau, Mirjam Wendt, Viktor Fertig, Otto Ockert, Andreas Bräuer, Bülent Ilbasi, Sindy Heim, Thomas Sauter, Britta Schneider, Oliver Schäffler, Christian Brix, Michael Oborowski, Stefan Fischer, Thomas Weimer, Manfred Handerer, Stefan Epp, Roland Ernst, Alexander Reichert, Hans Kalhorn, Jiraporn Griffel, Hans-Martin Draser, Ahmet Demirpolat, Johannes Ungemach, Anton Schewalje, Mehmet Kir, Giuseppe Lanza, Alexander Kreider, Uwe Melzig, Michaela Hattler, Sarah Calderon Mendoz, Daniela Schlosser, Marcus Stöckle, Jörg Gütermann, Jens Witzmann, Nicole Friedrich, Stephan Stöckle, Sergej Seibel, Valerij Puz, Wjatscheslaw Kern, Antonio Spalluto, Alexander Schunk, Reinhard Stocker, Murat Turhan.

In den Ruhestand verabschiedet wurden 2022 und 2023 bei Wanzl in Leipheim: Günter Häge, Manfred Kienberger, Christian Merz, Georg Wiedenmann, Guillermo Morodo, Nesat Cevik, Josef Walloschek, David Ash, Helmut Link, Erich Reus, Arif Göktepe, Günter Klein, Cornelia Hermannstädter, Günther Kircher, Georg Britner, David Martin, Marcel Mayer, Moussa Bouziane, Anton Kalisch, Michael Ewerth, Muharrem Karadeniz, Sieglinde Kampert, Gerhard Wagner, Hermann Herbst, Adelheid Götz, Josef März, Paul Ruf, Ingried Famula, Jürgen Rennert, Roland Striebel, Gudrun Hecht, Roland Miller, Wolfgang Vereb, Tiberius Soltes, Gudrun Hecht, Uwe Friedrich, Alois Widenka, Horst Masur, Richard Orlowski, Georg Mattick, Gisela Berg, Johann Rudenko. (AZ)