Übersicht: Leonhardiritte und Pferdesegnung im Kreis Günzburg

Ob in Ichenhausen, Balzhausen oder Ettlishofen: Der heilige Leonhard, Patron der Tiere und Beschützer der Bauern, wird mit farbenfrohen Prozessionen, festlich geschmückten Pferden und Kutschen sowie stimmungsvollen Gottesdiensten gefeiert. Bereits zum 62. Mal veranstalten die Freunde des Leonhardiritts Ichenhausen ihren traditionellen Umritt am 3. November. Reiter und Kutschfahrer, die am Umritt teilnehmen, stellen sich um 10.30 Uhr auf der Günztalstraße auf. Um 9.45 Uhr beginnt der Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche. Der Zug beginnt nach der ökumenischen Segnung der Pferde und Reiter vor der St. Leonhardskapelle (10.50 Uhr) und wird musikalisch umrahmt durch den Fanfarenzug der freiwilligen Feuerwehr Ichenhausen sowie der Spielgemeinschaft Ichenhausen.

Leonhardiritt in Ichenhausen zieht viele Schaulustige an

Die Strecke führt über die Bgm.-Thaler-Straße, Neue Bahnhofstraße, Günzburger Straße, Annastraße, Rohrer Straße, Heinrich-Sinz-Straße, Marktstraße, zurück über die Neue Bahnhofstraße, Bgm.-Thaler-Straße und löst sich vor der St. Leonhardskapelle auf. Vor der Stadtpfarrkirche begrüßen Bürgermeister Robert Strobel sowie Tony Machauf die Teilnehmer und stellen sie vor. Eine Neuheit ist hier ein Kuchenverkauf, den die Freunde des Leonhardirittes organisieren. Nach der Auflösung des Zuges treffen sich die Teilnehmer und Besucher vor der St. Leonhardskapelle zum geselligen Beisammensein.

Alle Reiter und Kutschfahrer treffen sich, um ihre festlich geschmückten Tiere vom Pony bis zum Kaltblut segnen zu lassen. Auch dieses Jahr sind nach Angaben der Veranstalter wieder mehrere Pferdegespanne dabei. Einige haben sich bereit erklärt, Ehrengäste der Stadt Ichenhausen zu fahren. Mit dabei ist wieder der Brauereiwagen der Schlossbrauerei Autenried. Der Heimat- und Volkstrachtenverein D´Waldbuam Ichenhausen verkaufen während des Umritts Festabzeichen. Die Freunde des Leonhardiritts Ichenhausen wissen aber auch, dass die Ausgaben nicht allein durch die Besuchereinnahmen gedeckt werden können, und freuen sich deshalb über Spenden.

Parkmöglichkeiten für Besucher stehen in der Tiefgarage, Rathaushof, Mittel- und Realschule, am Bahnhof und am Freibad zur Verfügung. Der Leonhardiritt findet bei jeder Witterung statt. Vom Leonhardiritt 2024 wird es wieder einen Film geben - der ist am Freitag, 22. November, um 20 Uhr im Gasthof Adler zu sehen. Mehr Informationen gibt es auf der Internetseite www.leonhardiritt-ichenhausen.de.

Traditioneller Leonhardiritt mit Pferdesegnung in Ettlishofen

Am Sonntag findet auch der traditionelle Leonhardiritt mit Pferdesegnung in Ettlishofen statt. Um 13.30 Uhr ist Andacht in der Kirche St. Leonhard, um 14 Uhr beginnt der Festumzug mit Pferden, Reitern und schönen Wagen durch Ettlishofen. Gegen 15 Uhr folgen die Pferdesegnung, Ansprachen und Vorstellung der Reiter und Gespanne auf dem Festplatz am südlichen Ortseingang. Für musikalische Begleitung und das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt.

Zu wenig Pferde in Balzhausen für einen Umritt

Die Pfarrei St. Vitus in Balzhausen lädt am 3. November erneut zur jährlichen Pferdesegnung ein, die ab 14 Uhr auf der Wiese gegenüber der Leonhardskapelle stattfinden wird, einen Ritt gibt es wieder nicht. Die Kapelle, die dieses Jahr ihr 300. Jubiläum feiert, ist eng mit dem heiligen Leonhard und Pfarrer Johann Jakob Wendeler verbunden, der sie im Jahr 1724 errichten ließ. Die Tradition des Leonhardiritts und der Pferdesegnung besteht seit Jahrzehnten in Balzhausen. Bereits vor dem Zweiten Weltkrieg wurden Pferdeumritte durchgeführt, unterbrochen nur in den 1960er-Jahren. Die Tradition wurde 1978 durch Prälat Ludwig Gschwind wiederbelebt und auch in der Pandemie von Pfarrer Florian Bach weitergeführt.

Auf Nachfrage begründet Balzhauser Bürgermeister Daniel Mayer den erneuten Ausfall mit organisatorischen Gründen. Konkret bestehen diese darin, dass es zwar genug Pferde und Kutschen gibt, aber nicht ausreichend Pferde, die auch in der Lage sind, eingespannt zu werden. Am Festtag findet um 10.15 Uhr eine Festmesse statt, begleitet vom Kirchenchor. Nachmittags wird die Pferdesegnung musikalisch vom Musikverein Balzhausen untermalt. Ab 13.30 Uhr können die Pferde auf der Wiese aufgestellt werden.

Icon Galerie 64 Bilder Mehr als 1000 Besucherinnen und Besucher verfolgten am Sonntagvormittag trotz Wind und Kälte den 61. Leonhardiritt in Ichenhausen. Hier sind die Bilder.