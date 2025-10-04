Mann prügelt seine Ehefrau krankenhausreif und sagt jetzt: „Es tut mir wahnsinnig leid“

Knapp 60.000 Gewaltdelikte in der Partnerschaft weist die Kriminalstatistik allein für 2023 aus, die Opfer sind zu mehr als 70 Prozent weiblich, so das Bundesamt für Familie. Einer dieser Fälle wurde jetzt vor dem Günzburger Amtsgericht verhandelt. Ein 52-Jähriger aus dem südlichen Landkreis war im vergangenen Jahr total ausgerastet, er schlug so auf seine Frau ein, dass sie im Krankenhaus landete. In der Verhandlung sprach er jetzt von einem „Blackout“.

