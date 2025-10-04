Icon Menü
Mann prügelt Ehefrau krankenhausreif: Welche Strafe er vor dem Amtsgericht Günzburg kassiert

Günzburg

Mann prügelt seine Ehefrau krankenhausreif und sagt jetzt: „Es tut mir wahnsinnig leid“

Als ein 52-Jähriger erfährt, dass seine Frau fremd gegangen ist und ihn angelogen hat, rastet er aus. Welche Strafe er vor dem Amtsgericht Günzburg kassiert.
Von Wolfgang Kahler
    Ein 52-jähriger Mann hat seine Ehefrau massiv geschlagen. Jetzt musste er sich vor dem Amtsgericht Günzburg verantworten.
    Ein 52-jähriger Mann hat seine Ehefrau massiv geschlagen. Jetzt musste er sich vor dem Amtsgericht Günzburg verantworten. Foto: Jan-Philipp Strobel (Symbolbild)

    Knapp 60.000 Gewaltdelikte in der Partnerschaft weist die Kriminalstatistik allein für 2023 aus, die Opfer sind zu mehr als 70 Prozent weiblich, so das Bundesamt für Familie. Einer dieser Fälle wurde jetzt vor dem Günzburger Amtsgericht verhandelt. Ein 52-Jähriger aus dem südlichen Landkreis war im vergangenen Jahr total ausgerastet, er schlug so auf seine Frau ein, dass sie im Krankenhaus landete. In der Verhandlung sprach er jetzt von einem „Blackout“.

