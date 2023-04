Wallfahrtskirche Maria Vesperbild wird mit Pontifikalamt wiedereröffnet

Der Abschluss der mehrjährigen Instandsetzung der Wallfahrtskirche außen wie innen wird gefeiert. Was die Wallfahrtsbesucher erwarten dürfen.

Aller guten Dinge sind drei: Bereits zweimal musste der Termin für den Abschluss der Renovierungsarbeiten in Maria Vesperbild neu angesetzt werden. Wallfahrtsdirektor Monsignore Erwin Reichart freut sich, dass die aufwendige Sanierung nun endlich ihren Abschluss gefunden habe. Die Besucherinnen und Besucher der Wallfahrtskirche finden nun wieder eine geistliche Heimat mit aller Schönheit und Pracht vor, die bislang noch wegen der Innenrenovierung größten Teils eingedeckt im Verborgenen geblieben war. Am Sonntag, 30. April, wird der Augsburger Bischof Bertram Meier zur feierlichen Wiedereröffnung als besonderer Festgast und Zelebrant erwartet. Das feierliche Pontifikalamt beginnt um 10.15 Uhr.

Noch steht eine Hebebühne zwischen den Bänken der Wallfahrtskirche Maria Vesperbild. Mit ihr werden die Lampen noch richtig eingestellt, damit die Beleuchtung auch passt. Kleinere Arbeiten an der Decke, die unter die Kategorie "Feinschliff" fallen, stehen noch an. Viele Handwerker versuchen jetzt noch in einem letzten Moment die Renovierung der Wallfahrtskirche Maria Vesperbild zu vollenden.

Noch steht die Hebebühne in der Wallfahrtskirche Maria Vesperbild. Die letzten Arbeiten werden vollzogen, bevor die Renovierung fertiggestellt ist. Foto: Maria Vesperbild, Ingrid Dietrich

Steinmetz Josef Hartmuth aus Dinkelscherben konzentriert sich auf seine Wasserwaage, damit die Stufen, die zur Eltern-Kind-Kapelle führen, exakt angebracht werden. Der Altarhintergrund für die Eltern-Kind-Kapelle wird noch fertiggestaltet, und ein neuer Außenbildschirm wird vor der Wallfahrtskirche installiert.

Die Steinmetzfirma Hartmuth aus Dinkelscherben baut die Stufen zur Eltern-Kind-Kapelle. Foto: Maria Vesperbild,

Modernes Glasfenster in der Eltern-Kind-Kapelle

In die neu gestaltete Eltern-Kind-Kapelle wurde vor wenigen Tagen ein von Katrin Engel-Meyer von der Glasmalerei Sattler in Scheuring gestaltetes buntes Glasfenster eingebaut. Aber verträgt Maria Vesperbild auch ein modernes Fenster? "Ja, wenn es schön und passend ist und nicht gerade in die einheitlich barocke Wallfahrtskirche eingebaut wird", heißt es seitens der Wallfahrtsdirektion. Dargestellt sind die Worte Jesu, der davon spricht, dass man die Wahl habe zwischen dem schmalen Weg zum Leben und dem breiten Weg, der ins Verderben führe. Auf dem Glasfenster sind Eltern zu sehen, die sich mit ihren Kindern und Jugendlichen auf dem Lebensweg befinden. Daneben führt ein grauer breiter Weg in die Irre. Von oben zieht der Heilige Geist die Menschen an, damit sie auf dem schmalen Weg zum Leben bleiben. Draußen befindet sich an dem Fenster ein großes kunstvolles Kreuz der Schlosserei Franz Stegmann aus dem Kammeltal. Das soll deutlich machen, dass der Weg zu Gott durch Jesus offen ist, weil er durch sein Opfer am Kreuz alle Schuld sühnt.

In Maria Vesperbild gibt es ein neues Glasfenster, das von der Glasmalerei Sattler aus Scheuring in die Eltern-Kind-Kapelle eingebaut wurde. Foto: Maria Vesperbild, Ingrid Dietrich

Große Führung auf dem Wallfahrtsgelände Maria Vesperbild

Wie sehr sich Wallfahrtsdirektor Monsignore Reichart auf die Fertigstellung gefreut haben muss, bleibt außer Frage. Zum Abschluss der Kirchenrenovierung, am Samstag, 6. Mai und 20. Mai, wird es eine rund zweistündige Führung durch die Wallfahrtskirche und das gesamte Gelände von Maria Vesperbild geben. Neben der frisch renovierten Kirche erklärt Monsignore Reichart den Besucherinnen und Besuchern auch viele Hintergründe zum Marienbrunnen, die Grotte, die Engelkapelle und alle anderen "Gebetsoasen". Der Treffpunkt für die Führung ist jeweils um 15 Uhr am Marienbrunnen vor der Wallfahrtskirche (bei ganz schlechtem Wetter in der Kirche). Am Sonntag, 7. Mai, wird es am Wallfahrtsort Maria Vesperbild wieder die erste große Fahrzeugsegnung in diesem Jahr. Das feierliche Pilgeramt mit Monsignore Reichart ist um 10.15 Uhr und wird von der Musikkapelle Ziemetshausen musikalisch begleitet. Anschließend gegen 11.15 Uhr findet auf den großräumig angelegten Parkplätzen die Fahrzeugsegnung statt. Die Priester gehen durch die Reihen der parkenden Fahrzeuge und erteilen jedem einzelnen Gefährt und seinen Insassen den Segen. (AZ)