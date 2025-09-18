Icon Menü
Nach 14 Jahren findet in Burgau wieder ein feierliches Gelöbnis der Bundeswehr statt

Burgau

Gelöbnis der Bundeswehr: „Dem Land zu dienen – da steckt viel mehr dahinter“

In Burgau legten 23 Rekrutinnen und Rekruten der Patenkompanie aus Dornstadt ihr Gelöbnis ab. Ein feierlicher Akt mit vielen Emotionen.
Von Peter Wieser
    Nach 14 Jahren fand in Burgau wieder ein öffentliches, feierliches Gelöbnis statt. Im Anschluss spielte das Heeresmusikkorps Ulm die Bayernhymne und die Nationalhymne.
    Nach 14 Jahren fand in Burgau wieder ein öffentliches, feierliches Gelöbnis statt. Im Anschluss spielte das Heeresmusikkorps Ulm die Bayernhymne und die Nationalhymne. Foto: Peter Wieser

    Seit langem pflegt die Stadt Burgau enge Kontakte zur Bundeswehr. In der Vergangenheit bestand bereits eine offizielle Verbindung zur 2. Nachschubkompanie in Günzburg. Bis zum Jahr 2012 gab es eine Patenschaft mit der 3. Kompanie des damaligen Logistikbataillons 471 in Dornstadt. Seit 2017 ist die 6. Kompanie des Sanitätsregiments 3 „Alb-Donau“ in Dornstadt Patenkompanie der Stadt Burgau. Bei zahlreichen Anlässen und Veranstaltungen war sie seitdem regelmäßig mit Abordnungen präsent, zum Tag der Partnergemeinden beim Markgrafafescht 2023 war sogar die ganze Kompanie nach Burgau gekommen. Auch umgekehrt zeigt die Markgrafenstadt stets ihre Verbundenheit zu „ihrer“ Patenkompanie. Nach 14 Jahren fand am Mittwoch in Burgau wieder ein öffentliches Gelöbnis statt.

