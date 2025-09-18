Gelöbnis der Bundeswehr: „Dem Land zu dienen – da steckt viel mehr dahinter“

Seit langem pflegt die Stadt Burgau enge Kontakte zur Bundeswehr. In der Vergangenheit bestand bereits eine offizielle Verbindung zur 2. Nachschubkompanie in Günzburg. Bis zum Jahr 2012 gab es eine Patenschaft mit der 3. Kompanie des damaligen Logistikbataillons 471 in Dornstadt. Seit 2017 ist die 6. Kompanie des Sanitätsregiments 3 „Alb-Donau“ in Dornstadt Patenkompanie der Stadt Burgau. Bei zahlreichen Anlässen und Veranstaltungen war sie seitdem regelmäßig mit Abordnungen präsent, zum Tag der Partnergemeinden beim Markgrafafescht 2023 war sogar die ganze Kompanie nach Burgau gekommen. Auch umgekehrt zeigt die Markgrafenstadt stets ihre Verbundenheit zu „ihrer“ Patenkompanie. Nach 14 Jahren fand am Mittwoch in Burgau wieder ein öffentliches Gelöbnis statt.

