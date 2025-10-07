Icon Menü
Nach der Flutkatastrophe ist die Tagespflege der Ökumenischen Sozialstation wieder in Betrieb

Landkreis Günzburg

Neustart nach Jahrhunderthochwasser: Was bei der Ökumenischen Sozialstation alles anders ist

Bei der Flutkatastrophe wurde die Einrichtung in Günzburg weitgehend zerstört. Inzwischen ist die Tagespflege wieder in Betrieb. Verändert hat sich nicht nur das Gebäude.
Von Heike Schreiber
    •
    •
    •
    Im Juni 2024 wurde die Ökumenische Sozialstation Günzburg auf der Bleiche schwer vom Hochwasser getroffen. Ein Jahr hat es gedauert, die Schäden zu beseitigen.
    Im Juni 2024 wurde die Ökumenische Sozialstation Günzburg auf der Bleiche schwer vom Hochwasser getroffen. Ein Jahr hat es gedauert, die Schäden zu beseitigen. Foto: Heike Schreiber

    Ara Gharakhanian hat schon viel in seiner Berufslaufbahn erlebt. Doch so belastend wie die vergangenen 15 Monate sei noch nichts zuvor gewesen, gibt er zu. Kurz bevor der gebürtige Hesse am 1. Juli 2024 seine Position als neuer Geschäftsführer der Ökumenischen Sozialstation Günzburg antrat, war die Einrichtung vom verheerenden Jahrhunderthochwasser getroffen worden. Seine Arbeit startete er in einer halben Ruine, der Keller mit Archiv und das Erdgeschoss mit der Tagespflege waren geflutet und komplett zerstört worden. Inzwischen sind nicht nur die Räume saniert und die Tagespflege wieder in Betrieb, der Geschäftsführer hat die gesamte Unternehmensstruktur auf neue Beine gestellt.

