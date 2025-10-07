Neustart nach Jahrhunderthochwasser: Was bei der Ökumenischen Sozialstation alles anders ist

Ara Gharakhanian hat schon viel in seiner Berufslaufbahn erlebt. Doch so belastend wie die vergangenen 15 Monate sei noch nichts zuvor gewesen, gibt er zu. Kurz bevor der gebürtige Hesse am 1. Juli 2024 seine Position als neuer Geschäftsführer der Ökumenischen Sozialstation Günzburg antrat, war die Einrichtung vom verheerenden Jahrhunderthochwasser getroffen worden. Seine Arbeit startete er in einer halben Ruine, der Keller mit Archiv und das Erdgeschoss mit der Tagespflege waren geflutet und komplett zerstört worden. Inzwischen sind nicht nur die Räume saniert und die Tagespflege wieder in Betrieb, der Geschäftsführer hat die gesamte Unternehmensstruktur auf neue Beine gestellt.
Landkreis Günzburg
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden