Hochwasser auch bei Ökumenischer Sozialstation: "Wir sind völlig abgesoffen"

Plus Die Einrichtung in Günzburg ist total zerstört. Trotzdem werden der ambulante Pflegedienst aufrechterhalten und Gäste der Tagespflege weiterbetreut. Wie geht es weiter?

Eigentlich hätte die Ökumenische Sozialstation in Günzburg heuer ein kleines Jubiläum feiern können. Vor zehn Jahren ist die Einrichtung in die neuen Räume auf der Bleiche umgezogen. Jetzt sind die Räume total kaputt. Das Jahrhunderthochwasser ist hier durchgerauscht und hat einen gewaltigen Trümmerhaufen hinterlassen. Die komplette Einrichtung der Tagespflege, das Büro, alle Unterlagen und Dokumente, Medikamente und Vorräte sind vernichtet, sämtliche Fahrzeuge auf dem Hof zerstört. "Wir sind völlig abgesoffen", sagt Geschäftsführer Stefan Riederle. Dass es trotzdem gelungen sei, alle Patienten und Gäste der Tagespflege weiter zu versorgen, sei dem "Herzblut und Engagement" der Mitarbeitenden geschuldet. "Alle halten unglaublich zusammen", zieht Riederle tief den Hut. Eigentlich sei ihm zum Heulen zumute. Aber er bleibe zuversichtlich, "wir kriegen das hin".

Die Sonne scheint, die Günz fließt friedlich hinter dem Gebäude der Ökumenischen Sozialstation vorbei. Würde vorne an der Einfahrt zur Sozialstation nicht ein schwarzes Auto im Busch hängen und auf dem Parkplatz ein weißes Auto auf dem Dach liegen, könnte man meinen, es hätte niemals eine Hochwasserkatastrophe gegeben. Ein Bagger ist gerade dabei, die zerstörten Fahrzeuge und damit die letzten offensichtlichen Spuren zu beseitigen. Stefan Riederle steht daneben und kann nur den Kopf schütteln: "Was hier passiert ist, kann sich keiner vorstellen. Damit hat keiner gerechnet." Als der Katastrophenfall ausgerufen wurde, habe man noch Sandsäcke hinter dem Haus aufgeschichtet. Einen Tag später sei das Wasser aber von vorne, aus Richtung der Grundschule herangeschossen. "Das war Wahnsinn", sagt der Geschäftsführer.