Hochwasserschutz: Gundremmingen hat jetzt einen „Masterplan“

Welche Maßnahmen sind an welchen Stellen in Grundremmingen sinnvoll, um schnell und mittelfristig vor einem Hochwasser zu schützen? Mit dieser Frage hat sich der Gemeinderat im vergangenen Jahr in seiner Sitzung im Juni – keine vier Wochen nach der Jahrhundertflut – als erstes beschäftigt. Noch am selben Abend ist einstimmig beschlossen worden, möglichst zeitnah in die Planung einzusteigen und dafür ein entsprechendes Planungsbüro zu beauftragen. Nun stellte Armin Schaupp vom Ingenieurbüro Koch Bauplanung in Kempten in der jüngsten Gemeinderatssitzung einen „Masterplan“ zum Hochwasserschutz vor.

