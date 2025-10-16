„Unter aller Kanone“: Fehde unter Nachbarn eskaliert auf Faschingsparty

Wenn Nachbarn sich nicht grün sind, kann es richtig unangenehm werden. In einer Marktgemeinde im nördlichen Landkreis Günzburg lief ein solcher Streit völlig aus dem Ruder und gipfelte in üblen rechtsradikalen Beschimpfungen einer ausländischen Familie und dem Einsatz einer Schusswaffe. Wie die Verhandlung wegen Volksverhetzung vor dem Amtsgericht Günzburg endete.

„Es war teilweise unter aller Kanone, was hier vorgetragen wurde“, beschrieb Richter Martin Kramer den Verlauf des Verfahrens. Er wolle sich Aussagen zu den Ereignissen Anfang März dieses Jahres ersparen. Es sei unverständlich, was sich dort abgespielt habe, Nachbarschaftsstreit hin oder her. Bei der privaten Faschingsparty nach dem Umzug war die Lage eskaliert. Wegen extremer Lautstärke der Musik hatte ein Nachbar die Polizei alarmiert. Die Beamten kamen, zunächst wurde der Pegel leiser, nachdem die Streife wieder weg war, aber umso lauter. Es folgte noch einmal ein Polizeibesuch. Nach staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen kam es dann zum Exzess. Auf der Party wurde das Lied „Polacken-Tango“ einer verbotenen rechtsradikalen Gruppe gespielt und teils mitgesungen, um damit den aus Polen stammenden Nachbarn „herabzuwürdigen“ und zu kränken, so die Anklage.

Angeklagter soll dreimal in die Luft geschossen haben

Dabei blieb es jedoch nicht. Der 25-jährige Angeklagte soll gedroht haben, seine Schusswaffe zu holen, um damit auf den Nachbarn zu feuern. Wenige Augenblicke später soll er dreimal in die Luft geschossen haben. Prinzipiell bestätigte Verteidiger Markus Neumann in einer Erklärung die Vorwürfe. Er erklärte, dass sein Mandant an diesem Tag bereits alkoholisiert gewesen sei, ein Test ergab 1,3 Promille. Beim Abfeuern der Waffe habe mit dem betroffenen Nachbarn kein Blickkontakt bestanden. „Das war eine Dummheit von mir“, sagte der Angeklagte in der Verhandlung, eine Verletzung sei nicht beabsichtigt gewesen. Nach den Schüssen habe er die Waffe im Haus deponiert. An die Lieder, die dort gesungen wurden, könne er sich nicht erinnern. Bei der Polizei hatte der junge Mann noch ausgesagt, er habe keine Waffe abgefeuert und stattdessen auf Böller verwiesen. Da habe er aus Angst gelogen, weil er nicht gewusst habe, was auf ihn zukomme.

„Ich bin kein schlechter Mensch“, rechtfertigte sich der Angeklagte. Mit dem Nachbarn selbst habe er noch nie persönlichen Kontakt gehabt, er wisse nur, dass sein Vater mit diesem schon eine Auseinandersetzung hatte. Deutlicher wurde da schon der Hauptzeuge. Der Familienvater beschrieb, was auf dem Gelände in etwa 50 Meter Entfernung zu seinem Grundstück abgegangen sei. Nach dem zweiten Polizeieinsatz habe er unter anderem Ausdrücke wie „Scheiß-Polacke“ gehört. In den dort lautstark gespielten und zum Teil mitgesungenen Naziliedern sei es um den Transport ins Konzentrationslager gegangen. Der 43-Jährige hatte auf seiner Terrasse mit dem Smartphone Aufnahmen gemacht, die in der Verhandlung vorgespielt wurden. An der Stimme habe er den Haupttäter erkannt und dies dem Einsatzleiter der Polizei mitgeteilt. Die Ehefrau des Nachbarn bestätigte im Wesentlichen diese Aussagen und dass sie wie ihr Mann die Schüsse gehört habe.

Vater des Angeklagten sprach nicht mit seinem Sohn über die Vorfälle

Weniger detailliert war das Erinnerungsvermögen der Schwester des Angeklagten, die von den beleidigenden Attacken und den Schüssen kaum oder nichts mitbekommen haben will. Richter Kramer wies die 30-Jährige eindrücklich auf das Risiko einer Falschaussage hin. Noch weniger zur Aufklärung trug der Vater des Angeklagten bei, der an diesem Tag nicht in seiner Firma gewesen sei. Er wisse lediglich, dass sein Sohn eine Schreckschusswaffe besitze. Über die Vorfälle selbst habe er mit dem Junior nicht gesprochen, was Richter Kramer ausdrücklich erstaunte: „Ich hätte meinem Sohn schon was zu sagen gehabt.“

Mehrere Polizeibeamte, die über den Einsatz berichteten, beschrieben die Partygäste als friedlich und kooperativ. Erst beim dritten Besuch seien Personalien festgestellt und der Angeklagte ausführlich befragt worden. Im Polizeibericht war lediglich ein ruhiger Verlauf des Faschingsumzuges beschrieben worden, von den Ereignissen am Abend mit den Volksverhetzungen und Schüssen dagegen war nichts erwähnt. Nach acht Zeugen und fast fünfstündiger Dauer des Prozesses beantragte Verteidiger Neumann ein Rechtsgespräch. Seiner Auffassung nach bestünden Zweifel an der Nachweisbarkeit der Täterschaft seines Mandanten, wie Richter Kramer anschließend informierte. Dagegen hielt die Staatsanwältin eine Verurteilung nach der Beweisaufnahme für möglich und kündigte an, dass eine Geldstrafe nicht mehr ausreiche.

Das Gericht verwies auf zwei Voreinträge des Angeklagten im Bundesstrafregister hin. Ein umfassendes Geständnis würde bei der Urteilsfindung berücksichtigt. Doch so weit kam es nicht mehr. Der Einspruch gegen den Strafbefehl des Amtsgerichtes wurde zurückgenommen. Der Angeklagte muss für seine Verfehlungen nun eine Geldstrafe von 8000 Euro in Raten zu je 1000 Euro zahlen. Für den Vorwurf der Volksverhetzung sieht das Gesetz Freiheitsstrafen zwischen drei Monaten bis zu fünf Jahren vor.