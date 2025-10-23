Wie eine neue Wasserversorgung aussehen könnte

Der Sitzungssaal des Haldenwanger Rathauses ist großzügig bemessen. In der jüngsten Sitzung des Zweckverbands zur Wasserversorgung der Gemeinden Röfingen und Haldenwang wurde es dann doch eng: Gut 50 Zuhörerinnen und Zuhörer waren gekommen und verfolgten die Versammlung teilweise sogar vom Gang aus. „Vorstellung des Strukturkonzepts der neuen Wasserversorgung“, so lautete einer der Tagesordnungspunkte. Es betrifft die Gemeinde Röfingen mit dem Ortsteil Roßhaupten, die Gemeinde Landensberg mit dem Ortsteil Glöttweng sowie die Orte Haldenwang, Hafenhofen und Eichenhofen.

Klaus Habersetzer vom Günzburger Ingenieurbüro Degen und Partner verwies zunächst auf eine am Nachmittag stattgefundene Informationsveranstaltung für die Bürgerinitiative. Dabei sei unter anderem die Brunnenthematik erläutert worden. Vor Räten und Zuschauern betonte er: „Es ist ein Struktur- und Sanierungskonzept, ein Vorschlag, was man machen kann.“ Wenn dieses vom Zweckverband beschlossen und durch das Wasserwirtschaftsamt geprüft sei, folge die Entwurfsplanung. Inwieweit die Maßnahmen gefördert würden, hänge von verschiedenen Faktoren ab.

Trinkwasserhochbehälter sind in die Jahre gekommen

Habersetzer fasste zusammen: Die Gemeinden Röfingen und Landensberg verfügen beide über jeweils zwei Brunnen, in Hafenhofen mit Eichenhofen ist von zwei vorhandenen Brunnen einer außer Betrieb. Der Ortsteil Haldenwang wird vom Zweckverband zur Wasserversorgung der Gemeinden Röfingen und Haldenwang versorgt. Wie die Brunnen sind auch die Trinkwasserhochbehälter in die Jahre gekommen und veraltet – sie stammen aus den 1970er Jahren. Habersetzer sprach bei allen Anlagen zwar baulich von kleineren, hygienisch und sicherheitsrelevant jedoch von mittlerweile größeren Problemen. Die Technik entspreche nicht mehr den heutigen Anforderungen und Regeln. Ähnliches gilt für das Fassungsvolumen der Behälter, welches zum jetzigen Zeitpunkt wie auch für die kommenden 20 Jahre nicht mehr ausreiche.

Icon vergrößern Der Sitzungssaal des Haldenwanger Rathauses war vollgefüllt. Gut 50 Zuhörerinnen und Zuhörer waren zu der Sitzung gekommen. Foto: Peter Wieser Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Der Sitzungssaal des Haldenwanger Rathauses war vollgefüllt. Gut 50 Zuhörerinnen und Zuhörer waren zu der Sitzung gekommen. Foto: Peter Wieser

Planer Habersetzer ging auf drei untersuchte Varianten ein. Ein Anschluss an einen der umliegenden Wasserversorger lässt sich aus Kapazitätsgründen nicht realisieren. Bei Variante zwei wird jede bestehende Wasserversorgungsanlage eigenständig betrachtet. Diese sieht eine bauliche Sanierung, das Beseitigen hygienischer und sicherheitsrelevanter Mängel und eine Anpassung der mit inzwischen reduzierter Förderleistung bestehenden Brunnen vor. Die dritte Variante bezieht sich auf das bereits begonnene Vorhaben mit dem Bau des Brunnens im Freyberger Forst, wo auch das zusätzlich benötigte Behältervolumen zentral bereitgestellt werden soll.

Bei dieser Version würde der Standort Hafenhofen aufgegeben, die anderen Anlagen werden baulich und hygienisch aufgerüstet und dienen als Zwischenpuffer beziehungsweise als Notbrunnen anstelle eines Rückbaus. Beide Varianten sehen ein Notverbundsystem mit Verbundleitungen zwischen den Versorgungsanlagen vor. Habersetzer sprach von Kosten in Höhe von etwa 9,1 Millionen Euro bei Variante drei, weit weniger im Vergleich zu Variante zwei mit 10,35 Millionen Euro. Verbandsvorsitzender und Röfingens Bürgermeister Hans Brendle merkte an, dass es sich bislang nur um ein Konzept handle. Die Kosten stünden nun im Raum, es werde aber auch nicht billiger werden, wie die Erfahrung zeige.

Verbrauchsgebühren belaufen sich auf 2,56 Euro je Kubikmeter

Zuvor hatte das Sachverständigenbüro Suchowski aus Ingolstadt die alle vier Jahre durchzuführende Kalkulation der Verbrauchsgebühren und Herstellungsbeiträge für die Wasserversorgung des Wasserzweckverbands Röfingen-Haldenwang vorgestellt. Für die Jahre 2026 bis 2029 betragen die Verbrauchsgebühren 2,56 Euro je Kubikmeter, die Herstellungsbeiträge inklusive Grundstücksanschlüsse im öffentlichen Straßengrund wurden auf 37 Cent je Quadratmeter Grundstücksfläche sowie auf 2,13 Euro je Quadratmeter Geschossfläche festgesetzt.

In der vorangegangenen Sitzung der Verbandsversammlung des Zweckverbands zur Abwasserbeseitigung waren die Abwassergebühren für die Jahre 2026 bis 2029 auf 4,48 Euro je Kubikmeter festgesetzt worden. Die Herstellungsbeiträge betragen inklusive Grundstücksanschlüsse im öffentlichen Straßengrund 96 Cent je Quadratmeter Grundstücksfläche sowie 15,20 Euro je Quadratmeter Geschossfläche.