„Wie im Hotel“: Das bietet die neue VR-Bank in der Stadtmitte

Die Hauptgeschäftsstelle der VR-Bank Donau-Mindel in Burgau ist nun zurück in das Zentrum der Stadt gezogen. Am Mittwoch kamen mehr als 100 Personen in die neuen Räumlichkeiten in der Kapuzinerstraße, um diese feierlich einzuweihen. Vorstandsvorsitzender Alexander Jall betonte in seiner Rede, dass die Optimierung des Standorts Burgau nach der Fusion der Genossenschaftsbanken immer ein wichtiges Anliegen gewesen ist. Mit der neuen Hauptgeschäftsstelle sei ihnen das gelungen. Auch Bürgermeister Martin Brenner (CSU) freute sich sichtlich, dass das Projekt gelungen ist. In seinem Grußwort sprach er aber auch ein Anliegen der Stadt an.

