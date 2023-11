Burgau

Hauptstelle der VR-Bank in Burgau rückt wieder näher ins Stadtzentrum

Auf der Rückseite des Verbrauchermarktes an der Kapuzinerstraße, in den Räumen des ehemaligen Textildiscounters Kik, wird künftig die Hauptstelle der VR-Bank Burgau zu finden sein.

Plus Über dem Edeka-Markt an der Kapuzinerstraße entsteht die neue Hauptstelle der VR-Bank Donau-Mindel. Der Umzug hat auch Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt in Burgau.

Von Ralf Gengnagel

Es ist selten eine gute Nachricht für die betroffene Stadt, wenn eine Bank ihren Standort aufgibt. Im Fall der Hauptstelle Burgau der VR-Bank Donau-Mindel, die ihr bisheriges Gebäude in der Augsburger Straße verlassen wird, löst diese Entscheidung aber anstelle langer Gesichter eher breites Grinsen aus. Die Bank zieht 2024 in neue Räume, wieder zurück ins Zentrum der Stadt. VR-Bank-Vorstand Stefan Fross erklärte gegenüber unserer Redaktion, wie es zu dem Sinneswandel gekommen ist und warum diese Entscheidung auch dem Wohnungsmarkt in Burgau zugutekommt.

Einkaufen und Bankgeschäfte unter einem Dach erledigen zu können, darauf dürfen sich die Burgauerinnen und Burgauer bald freuen. Die Hauptstelle der VR-Bank wird Mitte kommenden Jahres über dem Edeka-Verbrauchermarkt an der Kapuzinerstraße in die ehemaligen Geschäftsräume des Textil-Discounters Kik – direkt gegenüber dem Hotel Sonnenhof – einziehen. "Das ist uns regelrecht in den Schoß gefallen", erzählt Fross. Bauunternehmer Robert Manhardt hatte 2020/2021 das Edeka-Areal gebaut. Die Finanzierung lief über die VR-Bank. Keinen Gedanken verschwendete man zu diesem Zeitpunkt an einen eigenen Umzug, auch wenn man wusste, dass das Bankgebäude in der Augsburger Straße einmal modernisiert werden müsste. Interessant wurde das Thema erst, als Kik aus dem Areal ausgestiegen war. Für ein Bekleidungsgeschäft sei die Lage zu schlecht gewesen, das habe Kik erkannt, erklärt Fross. Von vorn sah man den Eingang gar nicht, und um in das Geschäft zu kommen, mussten Kunden zur Rückseite des Verbrauchermarkt-Gebäudes. Für eine Bank sei das hingegen weniger entscheidend, da die Kunden gezielt dorthin gehen, so der Vorstand.

