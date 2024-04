Günzburg

Hier tut sich was: Neueröffnungen in der Günzburger Innenstadt

Bei der Metzgerei Oskar Zeeb am Bürgermeister-Landmann-Platz ist am Dienstag einiges los.

Von Jana Korczikowski

Mehrfarbige, zu einem Strauß gebundene Luftballons verraten, dass es einen Grund zu feiern gibt. An diesem Dienstag sind sie in der Günzburger Innenstadt gleich an zwei Orten zu finden: am Bürgermeister-Landmann-Platz vor der ehemaligen Metzgerei Kleiber und im Brentanohaus am Marktplatz. Die Reutlinger Metzgerei Oskar Zeeb und das Lokal Mary Lou, das es seit rund einem Jahr in Augsburg gibt, eröffnen heute ihre Filialen in Günzburg. Das lockt nicht nur hungrige Kunden an.

"Die Neugier spielt viel mit rein", sagt der Geschäftsführer der neuen Metzgerei, Bernhard Klein, der Probierhäppchen an einem eigens aufgebauten Stand anbietet. "Gestern beim Aufbau wollten viele schon reinschauen." Von den Kunden gebe es positive Rückmeldung – sie würden sich freuen, dass es hier endlich wieder eine Metzgerei gibt. Seit November stand der Laden leer. Der Anblick der Theke spricht für sich, ein gutes Dutzend Kundinnen und Kunden stehen in der Mittagszeit Schlange, um die hausgemachten Spezialitäten zu probieren oder eine Brotzeit zu holen. Seit dem frühen Vormittag tummelten sich die Menschen vor und in der Metzgerei. "Es ist brutal, ich bin total geflasht", gibt der Geschäftsführer zu.

