Semesterpremiere für die neue Vhs: Diese Änderungen gibt es im Herbstprogramm

,,We‘re getting married!‘‘, lautet die Aufschrift auf dem roten Fiat 500, der die Vorderseite des neuen Programmhefts der Volkshochschule (Vhs) im Landkreis Günzburg für den Herbst 2024 schmückt. Dabei handelt es sich um eine Anspielung auf die Fusion der Volkshochschulen Krumbach und Günzburg, welche dieses Jahr vollzogen wurde. Jetzt stellt die Landkreis-Vhs mit Sitz in Günzburg erstmals das gemeinsame Programm für das kommende Semester vor. Die Zusammenarbeit sei zeitintensiv, aber letztendlich erfolgreich gewesen: ,,Wir freuen uns nach diesen drei anstrengenden Jahren, dass die Fusion vollendet ist und es endlich losgeht‘‘, so der stellvertretende Vorsitzende, Berthold Lipp.

Anna Schmid