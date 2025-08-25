Icon Menü
Offinger TSV organisiert Spendenaktion für neuen Spielplatz am Sportgelände

Offingen

TSV Offingen startet Spendenaktion für einen neuen Spielplatz am Sportgelände

Der Sportplatz soll familienfreundlicher werden: Schon bald könnten südlich des Sportheims ein Spielturm und eine Schaukel stehen. Wie man unterstützen kann.
Von Pauline Held und Lukas Hesse
    • |
    • |
    • |
    An dieser Stelle auf dem Sportplatz des TSV Offingen könnte schon bald ein neuer Spielplatz stehen. Dafür sammelt der Verein aktuell Spenden. Foto: Fabian Mahler

    Wenn Eltern ihre Kinder zum Fußballspiel beim TSV Offingen bringen, bleiben sie häufig vor Ort und verfolgen die Partie vom Spielfeldrand. Oft sind aber auch kleinere Geschwister dabei, denen das Zuschauen allein auf Dauer zu langweilig ist. „Bei unserem Jugendturnier im Juli haben wir erneut festgestellt, dass der Bedarf an Spielmöglichkeiten hoch ist. Wir haben immer mehr Kinder auf unserem Sportplatz und uns haben entsprechende Anfragen erreicht“, erklärt Fabian Mahler. Der 33-Jährige hatte selbst mit fünf Jahren bei den Offinger Fußballern mit dem Kicken angefangen und blieb dem Verein seitdem treu. Jetzt will er mit weiteren Vereinsmitgliedern mithilfe eines Spendenaufrufs südlich des Sportheims einen neuen Spielplatz aufbauen.

