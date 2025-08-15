Ziemetshausen zittert, Offingen siegt deutlich

Langsam aber sicher lichtet sich das Teilnehmerfeld des Toto-Pokals im Fußballkreis Donau. Von den 64 Mannschaften, die sich ursprünglich für den Wettbewerb gemeldet hatten, sind nur noch 16 Teams übrig. Aus dem Landkreis Günzburg haben es sieben Teams in die dritte Pokalrunde geschafft.

Einige deutliche Siege, Mindelzell überrascht

Den Anfang machte dabei bereits am Dienstagabend der VfR Jettingen. Als einer der wenigen Bezirksligisten in dem Wettbewerb gehört der VfR zum Favoritenkreis. Gegen Scheppach wurden die Jettinger dieser Favoritenrolle gerecht und siegten souverän mit 2:0.

Noch deutlicher machten es am Donnerstagabend dann der TSV Offingen, Türkiyemspor Krumbach und der SV Mindelzell. Beim Spiel der Offinger sah es dabei zunächst gar nicht nach einem deutlichen Sieg aus: Im Kreisliga-Duell mit dem SSV Glött stand es nach einer halben Stunde noch 1:1. Erst in der zweiten Hälfte drehte der TSV richtig auf und gewann schlussendlich klar mit 6:1.

Das Spiel der Krumbacher bei Eintracht Autenried endete mit einem 5:2-Auswärtssieg. Und das, obwohl Türkiyemspor aufgrund einer Roten Karte von Recep Güngör in der 16. Minute den Großteil des Spiels in Unterzahl bestreiten musste. Die Krumbacher ließen sich davon allerdings nicht beirren und führten nach einer knappen Stunde mit 5:0. Die zwei Anschlusstreffer von Autenried richteten nicht mehr viel aus. Einen überraschend deutlichen Sieg fuhr außerdem der SV Mindelzell ein. Als Kreisklassist war das Team gegen den SV Neuburg/Kammel aus der Kreisliga eigentlich der Außenseiter, trotzdem gewann Mindelzell das Duell deutlich mit 4:1.

FC Günzburg rettet sich kurz vor dem Abpfiff

Für einige Teams aus dem Landkreis setzte es am Donnerstagabend deutliche Pokalniederlagen. Der SV Waldstetten unterlag Türk Gücü Lauingen mit 2:4, TGB Günzburg verlor mit 1:4 im Heimspiel gegen den SC Altenmünster. Spannend bis zum Schluss blieb es in der zweiten Pokalrunde für den FC Günzburg gegen die SG Kötz. Nachdem Günzburgs Maximilian Lamatsch in der 71. Minute per Elfmeter an Kötz-Keeper Tim Zacher gescheitert war, deutete beim Stand von 0:0 alles auf das Elfmeterschießen hin. Doch in der sechsten Minute der Nachspielzeit folgte für Günzburg die Erlösung: Stürmer Lamatsch machte seinen vergebenen Elfmeter vergessen und schoss den FC in der sechsten Minute der Nachspielzeit mit dem entscheidenden 1:0 in die nächste Pokalrunde.

Noch über die reguläre Spielzeit hinaus zittern musste außerdem der TSV Ziemetshausen. In einer umkämpften Partie bei der SG Münsterhausen stand nach 90 Minuten ein 1:1 auf der Anzeigetafel. Die Entscheidung musste daher vom Punkt aus fallen. Dort behielt Ziemetshausen die Nerven und siegte im Elfmeterschießen mit 5:2. Ohne Einsatz zog zudem der SC Bubesheim in die dritte Kreispokalrunde ein. Da der TSV Burgau nicht angetreten war, wurde das Spiel kampflos mit 2:0 für Bubesheim gewertet.

Die dritte Runde des Kreispokals ist für Mittwoch, 27. August, angesetzt. Folgende Spiele stehen dann an:

SC Altenmünster – VfR Jettingen SV Mindelzell – TSV Ziemetshausen FC Günzburg – Türkiyemspor Krumbach SC Bubesheim – TSV Offingen SG Alerheim – FC Maihingen SV Schwörsheim-Munningen – SV Ehingen-Ortlfingen Fatih Spor Bäumenheim – Türk Gücü Lauingen SpVgg Ederheim – FSV Reimlingen