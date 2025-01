Hofball der Offonia begeistert mit Tanz, Ehrungen und Überraschungen

Die Faschingsgesellschaft Offonia begeisterte mit ihrem Hofball am vergangenen Samstag das Publikum der ausverkauften Mindelhalle in Offingen. Während sich die Zuschauerinnen und Zuschauer erhoben, marschierten sie alle ein: die Standarte, gefolgt vom „Offo“, Tanzmariechen, Garden, Präsident, Hofmarschall, dem Elferrat – und den kleinen Regenten der Offonia. Präsident Armin Lenhart und Hofmarschall Hans Wörner begrüßten das Publikum, alle Ehrengäste, Ehrensenatoren und Ehrenmitgliedern. Neben einem zweiten Kindertanzmariechen, überraschte am Abend eine außergewöhnliche Tanzeinlage.

Das Kinderprinzenpaar bestehend aus Prinzessin Aurelia I. und Prinz Lukas II. stand in seinen prächtigen Gewändern auf der Bühne und begrüßte freudestrahlend das Publikum. Das Kinderprinzenpaar durfte den Hofball eröffnen und verzauberte das Publikum mit seinem Walzer. In diesem Fasching gibt es bei der Offonia nicht nur ein Kindertanzmariechen, sondern gleich zwei. Sophia stand das erste Mal allein vor einem so großen Publikum und meisterte ihren ersten Auftritt als Kindertanzmariechen mit Bravour. Das zweite Kindertanzmariechen Pia zeigte mit einem Tanzmariechenmarsch inklusive akrobatischer Elemente ihr Können.

Überraschung des Abends: Präsident Lenhart und das Tanzmariechen Hanna als Tanzpaar

Das Programm des großen Hofstaates eröffnete Tanzmariechen Hanna und begeisterte das Publikum mit einem Mariechenmarsch, wobei ihr Ausmarsch dem Publikum einen kleinen Vorgeschmack auf den anstehenden Showtanz der Prinzengarde gab. Nach dem Gardenmarsch unterbrach Vizepräsident Andreas Keis das Programm für eine besondere Überraschung: Präsident Lenhart und das Tanzmariechen Hanna überzeugten als Tanzpaar das Publikum. Da war selbst der erfahrene Hofmarschall Wörner für einen Augenblick sprachlos.

Auch der Fanfarenzug war an diesem Abend gefragt. In neuer Besetzung gab der Fanfarenzug „Riverside“, „Gelbe Schnur“ und „Wir sind die Fanfaren“ zum Besten. Der Showtanz der Prinzengarde durfte ebenfalls nicht fehlen. Ganz unter dem Motto „If you can dream it – you can do it“ nahmen die Mädchen das Publikum mit in die Welt ihren Kindheitshelden aus dem Disney-Universum. Das Publikum konnte das Tanzbein schwingen, denn die Band „BigBamBoo“ sorgte für kurzweilige Tanzpausen.

Bürgermeister Thomas Wörz: Gemeinsam für Offingen – „genau das lebt die Offonia“

Das Kinderprinzenpaar durfte außerdem einige Ehrungen an die Mitglieder der Faschingsgesellschaft verteilen. Vergeben wurden die traditionellen Offonia-Lederorden, Hausorden und Zinnteller. In diesem Zuge bedankte sich Offingens Bürgermeister Thomas Wörz nochmals für die tatkräftige Unterstützung des Ortes im vergangenen, sehr schwierigen Jahr. Das Motto „gemeinsam für Offingen“ ist auch auf dem Lederorden festgehalten. Und „genau das lebt die Offonia“, sagte Wörz. (AZ)