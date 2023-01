Beim Hofball der Offonia wird fröhlich und ausgelassen gefeiert

Plus Viele Orden und eine besondere Ehrung gab es beim Hofball der Offonia. Nach zwei Jahren haben die Faschingsfreunde viel nachzuholen.

Endlich wieder ein Hofball. Offonia-Präsident Armin Lenhart zeigte sich begeistert: „Lauter fröhliche Gesichter. Ein Traum.“ Der Fanfarenzug hatte die Offonia-Aktiven auf die Bühne gespielt und da standen sie: Standarte, Große Garde, Jugendgarde, Tanzmariechen, Kindershow, Kindergarde, Elferräte und der Offo, Gründer Offingens und Vereinsmaskottchen – und natürlich das Prinzenpaar: Prinzessin Bianca I. und Prinz Andreas II. Beim Hofball am Samstag regierten die Offonia-Regenten in Gundremmingen – im Auwald-Sportzentrum.