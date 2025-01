Pizzeria La Fontana: Ichenhausen bleibt beim Nein zum Umbau zu Ferienwohnungen

Es deutet sich ein längeres Hin und Her an, was aus dem Gebäude in zentraler Lage an der Markstraße wird: Bleibt den Ichenhausern die Pizzeria La Fontana erhalten oder werden aus den Räumen doch noch Ferienwohnungen, wie es der Eigentümer plant? Die Stadt hat vor knapp zwei Jahren einem ersten Bauantrag das gemeindliche Einvernehmen verweigert. Erst vor wenigen Wochen kam die Antwort der Landratsamts Günzburg zurück: Das Vorhaben sei zulässig, sollte die Stadt ihre Entscheidung nicht revidieren, werde die Behörde das fehlende Einvernehmen ersetzen. In der jüngsten Sitzung musste sich der Bau- und Umweltausschuss erneut mit dem Antrag befassen. Der Beschluss fiel einstimmig und schnell: Es bleibt beim Nein. Wie es jetzt weitergeht und was der Antragsteller zu dem Beschluss sagt.

