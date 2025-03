PreZero übernimmt L+N Recycling in Bubesheim

Der Umweltdienstleister PreZero hat am 1. März 2025 die Firma L+N Recycling in Bubesheim übernommen. Das teilt das Unternehmen in einer Pressemitteilung mit. Die Bubesheimer Firma ist spezialisiert auf die Erfassung, den Transport, die Demontage und die Verwertung von weißer Ware, Elektrogeräten und Elektrogroßgeräten. Schlüsselkompetenzen hat L+N Recycling vor allem bei der Behandlung von Kühlgeräten und Gefriertruhen sowie bei der Vermarktung der im Recyclingprozess entstehenden Sekundärrohstoffe. Der Standort in Bubesheim verfügt – neben einer hochmodernen Kühlgeräteaufbereitungsanlage – über eine erstklassige logistische Anbindung, umfangreiche Genehmigungen und Ausbaureserven für zielgerichtete Erweiterungen. Die etwa 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind Fachleute mit langjähriger Erfahrung und werden in die PreZero Recycling Deutschland übernommen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

„Mit dem Erwerb von L+N Recycling macht PreZero einen wichtigen Schritt und ergänzt bestehende Aktivitäten um den Bereich der Elektro- und Elektronikaltgeräteaufbereitung. Gleichzeitig investieren wir gezielt in die Zukunft, denn die Genehmigungssituation und räumlichen Reserven am Standort ermöglichen uns eine schnelle und nachhaltige Weiterentwicklung unseres Engagements in diesem Wachstumsmarkt,“ so Carsten Dülfer, CEO von PreZero in Deutschland.

„Das Entwicklungspotenzial in Bubesheim spielt vor allem bei möglichen Synergien in den Wertschöpfungskreis der Unternehmen der Schwarz Gruppe eine große Rolle. PreZero kann den Handelssparten Lidl und Kaufland künftig ökonomisch und ökologisch maßgeschneiderte Lösungen für die sogenannte weiße Ware und sonstigen E-Schrott anbieten – das ist ein echter Mehrwert für die gesamte Gruppe“, betont Ronald Bornée, Mitglied der Geschäftsleitung bei PreZero. „Eine wichtige Aufgabe fällt dabei vor allem unseren neuen Kolleginnen und Kollegen in Bubesheim zu, die mit ihrem Know-how zu einer hocheffizienten Wertschöpfung und zu erstklassigen Qualitätsstandards bei L+N Recycling beigetragen haben. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit bei unseren ambitionierten Plänen, so Andreas Schelle, Director Processing bei PreZero in Deutschland.

Für die ehemaligen Gesellschafter, Lars Gröger und Wolfgang Szdzuy, waren bei der Entscheidung für PreZero vor allem zwei Faktoren ausschlaggebend: „Wir haben mit PreZero einen seriösen Investor gefunden, der sowohl das Unternehmen strategisch klug weiterentwickelt als auch für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die besten Perspektiven bietet“, so Szdzuy, der auch weiterhin bei L+N Recycling als Geschäftsführer mit in der Verantwortung bleibt.

PreZero mit Hauptsitz in Neckarsulm ist international tätig und Teil der Schwarz Gruppe, die eine der führenden Handelsgruppen in Deutschland und Europa ist und zu der auch die Handelsunternehmen Kaufland und Lidl sowie die Schwarz Produktion gehören. International beschäftigt die PreZero Gruppe laut eigenen Angaben aktuell rund 30.000 Mitarbeiter an 460 Standorten in Deutschland, Polen, Schweden, Belgien, den Niederlanden, Luxemburg, Österreich, Italien, Spanien und Portugal. (AZ)