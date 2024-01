Bubesheimer Recyclingfirma braucht mehr Platz

Plus Auf dem Firmengelände werden ausgediente Elektrogeräte in ihre Bestandteile zerlegt. Ein Firmensprecher erklärt, warum dafür die Kapazitäten nicht mehr ausreichen.

Mit dem Slogan „Leidenschaft Elektroschrott“ seit über 25 Jahren wirbt das Bubesheimer Unternehmen L+N Recycling. Kühlgeräte aus Haushalten und Gewerbe, Geräte der weißen Ware wie Herde, Waschmaschinen, Trockner und Geschirrspüler, sowie Bildschirme und Computer werden auf dem Firmengelände in ihre Bestandteile zerlegt. Aktuell möchte das Unternehmen seine Recyclinganlagen auf der vorhanden Fläche umbauen und räumlich verlagern. Im Gemeinderat wurden die Pläne dazu nun vorgestellt.

Das Unternehmen plant demnach den Abriss der Lagerhalle aus Holz, die noch vom Vorbesitzer des Areals übernommen wurde. Gebaut wird eine dreiseitig geschlossene Lagerhalle, Lager- und Umschlagsflächen werden neu ausgewiesen. Technischer Leiter Bernd Funk stellte das Projekt im Gemeinderat Bubesheim vor und versicherte: „Eine Verbesserung der Schallimmission wurde von einem Gutachter nachgewiesen.“ Gerade die Anlieferung des Elektroschrotts in Absetz- oder Abrollcontainern verursacht Lärm.