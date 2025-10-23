Spektakulärer Diebstahl: Wie ein Quartett knapp acht Tonnen Nickel gestohlen hat

Nach dem Verbleib der schwergewichtigen Beute fahndet die Firma Wanzl noch immer: Im August 2020 wurden mehr als 7,6 Tonnen „Nickel-Chips“ vom Gelände des Leipheimer Unternehmens gestohlen. Vier Männer sollen den spektakulären Beutezug verübt haben. Drei von ihnen sind jetzt auf der Anklagebank des Günzburger Schöffengerichts gelandet. Der auf zwölf Verhandlungstage angesetzte Prozess begann mit vielen Unterbrechungen.

Einer der Angeklagten hatte es vorgezogen, nicht zur Verhandlung zu kommen. Das Verfahren gegen ihn wurde trotz Bedenken der Verteidiger der drei anderen Männer durch Vorsitzenden Richter Martin Kramer abgetrennt, der zugleich Haftbefehl gegen den Verschwundenen erließ. Ein weiterer Angeklagter verspätete sich. Zwei der vier Männer stammen aus dem Landkreis Günzburg, einer aus dem Kreis Heilbronn. Ein vom Gericht angebotenes Rechtsgespräch mit den Anwälten blieb ohne konkretes Ergebnis, denn trotz der angebotenen möglichen Bewährungsstrafen wollten die Männer zum Diebstahl keine Angaben machen.

Der ereignete sich staatsanwaltlichen Ermittlungen zufolge Ende August 2020. Das Quartett soll damals insgesamt 7,64 Tonnen sogenannter Nickel-Chips im Wert von mindestens 100.000 Euro aus einem Lager des Einkaufswagen-Herstellers gestohlen haben. Die Täter kamen wohl über einen Wiesenweg am südlichen Firmengelände, durchtrennten einen Maschendrahtzaun und gelangten dann in ein Gebäude. Im Kellergeschoss wurde ein Metalltor aufgeflext und das dort auf acht Paletten gelagerte Nickel vermutlich mit einem Gabelstapler bis zum Zaun transportiert. Dort soll die Beute kartonweise zum Abtransport in Fahrzeuge verladen worden sein.

Einer der Angeklagten soll bei der Firma angestellt gewesen sein

Einer der mutmaßlich beteiligten Angeklagten war damals bei Wanzl beschäftigt und habe über entsprechendes Insiderwissen verfügt, so die Staatsanwaltschaft. Als erster Zeuge sollte der zuständige Sachbearbeiter der Neu-Ulmer Kriminalpolizei über die Ermittlungen aussagen. Doch dazu kam es nicht, da alle Verteidiger erhebliche juristische Bedenken äußerten. Sie befürchteten, dass der Zeuge seine Ergebnisse interpretieren könne. Die beiden Schöffinnen könnten so beeinflusst werden, da diese keinen Einblick in die Ermittlungsakte haben dürfen, sondern sich erst während des Prozesses einen unvoreingenommenen Eindruck von den Angeklagten verschaffen sollen. Die Anwälte unterstrichen ihre übereinstimmende Bedenken mit psychologischen Erkenntnissen und sogar der Universalgelehrte Albert Einstein wurde mit einem Zitat bemüht, dass „es leichter ist, einen Atomkern zu spalten, als ein Vorurteil auszuräumen“. Richter Kramer folgte den Argumenten der Verteidiger, der Kripobeamte wird nun erst im Verlauf des Verfahrens noch einmal geladen.

Die Spurensicherung am Tatort hatte ergeben, dass der Zaun durchtrennt und mit grünen Kabelbindern vermutlich wieder verschlossen wurde, berichtete eine Ermittlerin. Im Wiesenboden waren einige der Nickel-Chips von der Größe einer Fünf-Cent-Münze eingedrückt, die beim Transport offensichtlich verloren gegangen waren. Außer dem Nickel hatten die Täter zwei Wildkameras gestohlen. Diese waren laut Zeugin nach einem wenige Wochen vorher erfolgten Nickel-Diebstahl, der jedoch in wesentlich geringerem Umfang ausgefallen war, aufgestellt worden.

Bei der Beute handelt es sich um Kartonagen mit je fünf Säcken zu je zehn Kilogramm

Einer der Anwälte staunte über den Abtransport der tonnenschweren Beute und äußerte in einer Verhandlungspause die Vermutung, dass dafür „eine Hundertschaft“ an Arbeitskräften nötig wäre. Während die Zeugin zur Paketgröße keine Angaben machen konnte, informiert die Firma darüber selbst in einem Fahndungsaufruf beim Bundesverband Deutscher Stahlrecycling- und Entsorgungsunternehmen: Es handelt sich um Kartonagen mit je fünf Säcken zu je zehn Kilogramm. Sollte jemand über den Verbleib der Ware Kenntnis haben, wird um entsprechende Mitteilung an die Firma gebeten. Wegen des erheblichen Transportgewichtes hätte es Profilspuren geben können, vermutete ein Anwalt. Es wurden aber lediglich Reifenabdrücke gefunden, berichtete die Ermittlerin.

Spannender wurde es, als ein weiterer Kripobeamter über Telekommunikationsdaten aussagte. Er hatte eine Liste von Handynummern vom Sachbearbeiter bekommen und festgestellt, dass drei davon zum Tatzeitraum zumindest im Bereich des Tatortes in einer Funkzelle eingebucht waren. Diese Nummern konnten drei der vier Angeklagten zugeordnet werden. Am zweiten Verhandlungstag soll als Hauptbelastungszeuge der Mann aussagen, der nach Informationen aus Anwaltskreisen den Anstoß zu den Ermittlungen gab. Wegen der schwierigen Beweiserhebung könnte sich der Prozess noch bis Dezember hinziehen.