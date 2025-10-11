Das Akw und ich: Warum Atomkraftgegner Raimund Kamm die Kühltürme für belanglos hält

Für viele Menschen in der Region sind die Kühltürme des Kernkraftwerks Gundremmingen Orientierungspunkt und Wahrzeichen. Für andere stehen sie für die Gefahren der Atomkraft. In unserer Videoserie „Das Akw und ich“ sprechen vier ganz unterschiedliche Menschen über ihre Verbindung zu Kraftwerk und Kühltürmen. Was Akw-Gegner Raimund Kamm Sorge bereitet.

Es ist der 31. Dezember 2021: Für Raimund Kamm und die Mitglieder seiner Bürgerinitiative ist es ein besonderer Tag. Ein Tag zum Feiern. Denn für sie bricht mit dem Silvesterabend eine neue Ära an. Mit der Abschaltung des letzten aktiven Meilers, Block C, ist das Atomkraftwerk Gundremmingen endgültig stillgelegt. Nie wieder wird es ans Netz gehen. Dafür haben Kamm und seine Mitstreiter jahrzehntelang gekämpft. Für ein Ende der Atomkraft. Ziel erreicht, könnte man meinen. Doch der 73-Jährige hat seit der Abschaltung keinesfalls die Füße hochgelegt. Für ihn hat ein anderes Thema inzwischen höchste Priorität.

Raimund Kamm ist Vorstand einer Bürgerinitiative gegen Atomkraft

Wenn sich Raimund Kamm von seinem Wohnort Augsburg auf den Weg nach Gundremmingen macht, sieht er sie: Die beiden Kühltürme, die das Kernkraftwerk schon von weitem ankündigen. Es ist der Grund, warum Kamm seit über 30 Jahren regelmäßig nach Gundremmingen fährt. Die Gemeinde am Rand des Landkreises ist der Ort seines Aktivismus. Hier stand er schon Anfang der 2000er Jahre neben dem Ortsschild und demonstrierte gegen Atomkraft. Hier legte eine Unterschriftenliste gegen das Zwischenlager die Basis für die Bürgerinitiative „Forum – Gemeinsam gegen das Zwischenlager und für eine verantwortbare Energiepolitik“. Hier begleitete er mit Mitstreitern am Silvesterband 2021 das Ende des Atomzeitalters in Gundremmingen. Und heute?

Heute steht Gundremmingen mit der Sprengung der Kühltürme am 25. Oktober ein Großereignis bevor. Das sichtbarste Zeichen von Atomkraft wird verschwinden. Fragt man Raimund Kamm, welche Gefühle die Sprengung bei ihm auslöst, sagt er nur ein Wort: belanglos. „Der Kühlturm selber ist für das Atomkraftwerk und die Probleme Atommüll belanglos.“ Denn von diesen ging nie eine radioaktive Strahlung aus. Für Kamm spielt die Sprengung keine Rolle, er wird sie sich vermutlich nicht einmal live vor Ort ansehen.

Vor der Stilllegung versammelte sich jeden Sonntag eine Mahnwache vor dem Akw Gundremmingen. Auch Raimund Kamm war häufig dabei. Foto: Bernhard Weizenegger (Archivbild)

Aktivist Raimund Kamm warnt vor Gefahren des radioaktiven Atommülls in Gundremmingen

Stattdessen bewegt ihn vor allem ein Thema: der Müll. Der radioaktive Abfall, der aktuell in Gundremmingen in Castoren zwischenlagert. Wie lange, ist unklar. Kamm sagt: „Der Müll, der hier durch das Spalten von Uran und Plutonium erzeugt wurde, wird über eine Million Jahre tödlich strahlen.“ Für die Menschen sei das kaum vorstellbar. Laut dem Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung machen die hochradioaktiven Abfälle am Gesamtvolumen der radioaktiven Abfälle in Deutschland zwar nur rund fünf Prozent aus – sie enthielten jedoch etwa 99 Prozent der gesamten Radioaktivität aller Abfälle. Ihre Strahlung könnte Mensch und Umwelt noch „viele hunderttausende Jahre“ belasten.

Das bereitet Raimund Kamm Sorgen. „Sich Tag für Tag mit dem Atommüll und den Risiken zu befassen, ist ja nichts Schönes“, meint er. Dennoch legt er seine Aktivistenrolle nicht ab. Was treibt ihn an, auch noch nach Jahrzehnten vor den Folgen der Atomkraft zu warnen? Raimund Kamm überlegt. „Darüber habe ich vorhin auf der Fahrt nach Gundremmingen auch nachgedacht“, sagt er. „Es ist nicht die Emotion.“ Die Auseinandersetzung mit dem Atommüll sei reine Kopfsache. Schließlich habe er noch nie Atommüll gesehen, gerochen, gefühlt. Er könne sich nur vorstellen, wie es in den Castoren aussieht. Aber allein die Vorstellungen, wie gefährlich und schädlich das Innere ist, lässt ihn weitermachen. Und natürlich die Frauen und Männer seiner Bürgerinitiative. „Das alles funktioniert nur, weil wir eine Gemeinschaft sind und eine große Verbundenheit spüren.“