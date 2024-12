Landjugend Reisensburg startet mit neuer Komödie in die Theatersaison

Das Theaterspiel der Landjugend Reisensburg hat eine lange Tradition. Bereits über 50 Jahre bereichert der Verein das kulturelle Leben in Reisensburg. Früher wurde noch im sehr beengten Saal der Gaststätte „Hasen“ gespielt. Nach dem Bau der Herrenwaldhalle wurde sofort in eine neue Bühne investiert. Seitdem spielt die Theatergruppe hier jedes Jahr. Wurden damals eher dramatische Stücke bevorzugt, sind es in den letzten Jahrzehnten eher die Komödien, die die Landjugend in der meist voll besetzten Herrenwaldhalle aufführt. Die vielen Helfer der Landjugend kümmern sich nicht nur um den Spielbetrieb, sondern servieren auch Essen und Getränke in der Herrenwaldhalle.

Bereits im September hat Regisseur Hans-Peter Flötzner begonnen, das geeignete Stück für das Laienschauspielteam der Landjugend Reisensburg zu suchen und zu bearbeiten. Für sechs weibliche und sechs männliche Akteure musste ein passendes Stück gefunden werden. Vergangenes Jahr war die Landjugend mit dem Stück „Im Kloster ist der Teufel los“ im Klostermilieu unterwegs. Dieses Jahr geht es in der Partneragentur „Trau dich“ um Partnervermittlung. Mithilfe der Software „Topf sucht Deckel V3.0“ soll das Geschäft angekurbelt werden. Mit viel Eifer und auch viel Spaß wird seit Anfang November intensiv geprobt.

Plötzlich taucht eine verdeckte Ermittlerin auf

Gerda Kuppel (Nina Stelzle) betreibt mit ihrer Mitarbeiterin Erika Schabowski (Amelie Prübner) eine Partneragentur. Um das Geschäft anzukurbeln, beschaffen sie sich das Computerprogramm zur Partnervermittlung „Topf sucht Deckel V3.0“, das eine Treffsicherheit von 99,9 Prozent garantiert. Damit hoffen die beiden, dass auch die schwer vermittelbaren Kunden, Toni Hecht (Stefan Schroweg), Rudi Simpel (Hans-Peter Flötzner) und Thea Lästig (Laura Merk) einen Partner finden. Mit Lisa Kräuter (Lena Fiener) und Olga Kiste (Franziska Feustle) finden sich auch neue weibliche Kunden ein, die auf reiche Partner spekulieren. Besonders eilig hat es Ben Lau (Thomas Briegel), der dringend heiraten muss, um ein Erbe antreten zu können. Außerdem taucht nun auch der Heiratsschwindler Heinz Schmalz (Martin Briegel) auf, der hofft, über die Partneragentur an reiche Kundinnen zu kommen. Die verdeckte Ermittlerin Babsi Block (Kerstin Deininger) schreibt sich ebenfalls als Kundin ein, um unauffällig in Sachen Mädchenhandel ermitteln zu können. Als mit Detlef Schmidt (Johannes Späth) auch noch ein Kunde mit speziellen Wünschen auftaucht, muss der Software-Verkäufer Fritz Speicher (Martin Hartmann) die neue Version V3.1 all-inclusive hochladen.

Mit Benimmkursen, einem Speed-Dating und nicht zuletzt mit Computerunterstützung sollen die Kunden erfolgreich vermittelt werden. Ob auch die Problemfälle einen Partner finden und welche Partner zusammen kommen beziehungsweise über das Programm ermittelt werden, wird erst nach und nach bekannt. Dabei gibt es viele Missverständnisse und so manche Überraschungen.

Info Die Aufführungen in der Herrenwaldhalle Reisensburg finden am Freitag, 27. und Samstag, 28. Dezember, sowie Freitag, 3. und Samstag, 4. Januar, jeweils um 19.30 Uhr statt. Karten gibt es im Vorverkauf bei Karin Briegel, Telefon 08221/33937, oder auch an der Abendkasse. (AZ)