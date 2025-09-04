Icon Menü
Rennradfahren im Landkreis Günzburg: Ein neuer Trend durch Lipowitz' Erfolg?

Landkreis Günzburg

Die Begeisterung für den Sport könnte nach dem deutschen Erfolg bei der Tour de France einen Aufschwung erleben. Radhändler aus der Region blicken auf den Trend.
Von Nadine Ballweg
    Auf der Überholspur? Seit einigen Jahren entwickelt sich Rennradfahren zum Breitensport.
    Auf der Überholspur? Seit einigen Jahren entwickelt sich Rennradfahren zum Breitensport. Foto: Frank Rumpenhorst, dpa (Symbolbild)

    Die meisten Menschen lernen es im Kindesalter: erst wackelig mit Stützrädern, später das erste Mountainbike, dann vielleicht ein City-Rad oder das praktische Klapprad. Für viele ist das Radfahren aber weit mehr als eine günstige und gesunde Fortbewegungsmethode. Das gemütliche Strampeln wird dann gerne mal zum Hobby hin zum Hochleistungssport, mit ultraleichten Gestellen und persönlichen Höchstzeiten, die immer wieder übertroffen werden. Freilich schafft nicht jeder einen Quereinstieg, wie er Florian Lipowitz bei der Tour de France gelungen ist. Der ehemalige Triathlet aus Laichingen im Alb-Donau-Kreis sicherte sich als erster Deutscher seit 19 Jahren einen Platz auf dem Podium. Die Euphorie ist bundesweit spürbar und könnte der Trendsportart neues Auf- und Ansehen verschaffen. Erlebt das Radfahren – und im Speziellen der Hype um das Rennrad – auch im Landkreis Günzburg eine Renaissance?

