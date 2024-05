Rettenbach

vor 31 Min.

Das Heimatmuseum Rettenbach wird zur Waschküche

Plus Eine Ausstellung im Heimatmuseum Rettenbach erzählt von Gegenständen, die fast in Vergessenheit geraten sind. Bei einem Exponat ist selbst das Museumsteam ratlos.

Von Peter Wieser

Sonderausstellungen, bei denen Objekte aus früheren Zeiten gezeigt werden, gibt es immer wieder. "Das war dann mal weg" hieß die im Burgauer Schloss vor zwei Jahren, die Alltagsgegenstände zeigte, die mit der Zeit von der Bildfläche verschwanden. Eine ähnliche Ausstellung eröffnet am Sonntag, pünktlich zum Internationalen Museumstag am 19. Mai, im Heimatmuseum Rettenbach. "Wer kennt mich noch?" lautet das Thema, mit dem sich federführend Tanja Müller, Werner Kupka und Ludwig Kraus vom Museumsteam in den vergangenen Wochen beschäftigt haben.

Ein bisschen sei die Inspiration schon von "Das war dann mal weg" in Burgau gekommen, verrät Müller. Man verfüge in Rettenbach ebenfalls über die verschiedensten Objekte, aber jeder mache das ein wenig auf seine Weise. "Unsere Ausstellung ist etwas anders, wir haben auch eine andere Klientel." Kupka fügt hinzu: "Viele wollen einfach zu einem Thema ins Gespräch kommen." Für die Sonderausstellung habe man zusammengefasst, was man spontan an Ideen umsetzen könne, und dann abgeglichen, was an eigenen Exponaten oder mit Leihgaben machbar sei.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen