Luftpistole-Zweitligist Waldkirch II trifft für den Klassenerhalt

Plus Die Reserve des Luftpistole-Bundesligisten SV Waldkirch schafft eine Etage darunter einen wegweisenden Zweifach-Erfolg. Drei Schützen punkten doppelt.

Einen ganz großen Schritt Richtung Klassenerhalt haben die Luftpistoleschützen des SV Waldkirch II beim Zweitliga-Wettkampftag in Ruhstorf gemacht. Die Reserve des Bundesligisten nahm sich offenbar die eigene Erste als Vorbild und schlug sowohl die Bogenschützen Grund als auch die SG 1898 Thumsenreuth. Hier schafften die Waldkircher satte 1869 Ringe – kein anderer Süd-Zweitligist erreichte in diesem Durchgang mehr.

Zunächst ging es gegen den Gastgeber des Tages, die Bogenschützen Grund. „Hier lief es etwas ruckelig, aber okay“, fasste Trainer Johannes Lanzendörfer das Geschehen knapp zusammen. Immerhin hatten am Ende die Waldkircher drei Siege auf ihrer Seite. Nur eine einzige Paarung verlief knapp. Auf Position zwei musste sich Waldkirchs Sebastian Schulz mit einem Rückstand von vier Ringen seinem Gegner Kai Höfl beugen (364:368). Larissa Böck, die Nummer eins der Holzwinkler, musste sich Stefan Lipp deutlich geschlagen geben (371:379). Ebenso deutlich konnten die Waldkircher die unteren drei Positionen für sich entscheiden. Lea Kleesattel (373:364), Marie Schrotter (376:362) und Michael Holderried (366:359) gewannen mit großen Vorsprüngen.