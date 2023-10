Zum Zweitliga-Start fehlt dem SV Waldkirch das nötige Zielwasser

Plus Der SV Waldkirch II geht zum Saisonauftakt in der 2. Liga der Luftpistolenschützen leer aus. Ein Schütze erhält dennoch ein Sonderlob vom Trainer.

Zwei knappe Niederlagen mussten die Luftpistolenschützen von Edelweiß Waldkirch am ersten Wettkampftag der 2. Bundesliga Süd einstecken. Gegen die Wildbachschützen Landshut und die HSG München II setzte es jeweils ein 2:3. Gastgeber war die SG Raisting.

Waldkirchs Trainer Johannes Lanzendörfer sagte nach dem Aufeinandertreffen mit Landshut: „Der Wettkampf war sehr spannend, weil die erste Begegnung in einer Saison immer ihre eigenen Regeln hat.“