Festabend in Autenried: Brauerei feiert 375 Jahre Tradition

Mit einem festlichen Abend startete die Schlossbrauerei Autenried in ihr Jubiläumswochenende. Unter dem Motto „Dem Guten verpflichtet seit 1650“ blickt das Familienunternehmen auf 375 Jahre Braukunst sowie 15 Jahre Gastlichkeit im neuen Autenrieder Brauereigasthof zurück.



Musikalisch umrahmt von der Musikkapelle Rieden, erlebten die Gäste eine besondere Zeitreise: In einem Singspiel und einer Laudatio wurde die bewegte Geschichte der Brauerei lebendig nacherzählt. Im Rahmen der Veranstaltung wurden langjährige Kunden geehrt – begleitet von persönlichen Worten und dem Dank für Ihre Treue. Unter den zahlreichen Gästen befanden sich auch Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Verbänden.

Feierlichkeiten in Autenried: Schlossbrauerei feiert 375 Jahre Braukunst

In ihren Ansprachen würdigten Landrat Hans Reichhart und Bürgermeister Robert Strobel die wirtschaftliche und gesellschaftliche Bedeutung des mittelständischen Betriebs für die Region. Die Schlossbrauerei Autenried sei nicht nur ein wichtiger Arbeitgeber, sondern auch eine feste Größe im kulturellen und sozialen Leben. Auch Georg Rittmayer, Präsident des Verbands Private Brauereien in Bayern, unterstrich in seiner Rede die Rolle der Brauerei als Leuchtturm regionaler Braukunst.

In seiner Festrede dankte Rudolf Feuchtmayr Kunden, Partnern und Mitarbeitern für ihr Vertrauen und ihre Treue – insbesondere auch in herausfordernden Zeiten. Symbolisch wurde auf der Bühne der Bierschlegel an die nächste Generation, an seinen Sohn Peter Feuchtmayr, zum Bieranstich übergeben. Mit dem Wunsch „Gott gebe Glück und Segen drein“ wurde gemeinsam angestoßen – auf ein ganz besonderes Jubiläum und viele weitere erfolgreiche Jahre in Autenried.

Als Höhepunkt des Jubiläums-Wochenendes findet am Sonntag, 13. April, das große Brauereihoffest mit 9. Oldtimertreffen statt. (AZ)