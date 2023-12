Schulbusbeförderung

18:00 Uhr

Längerer Schulbusweg verärgert Eltern aus Ichenhausens Stadtteilen

Plus Schüler aus Autenried, Rieden und Oxenbronn haben beim Fahrplanwechsel das Nachsehen. Von Günzburg brauchen sie nun eine Dreiviertelstunde länger nach Hause.

Von Celine Theiss

Stefanie Rau ist wütend. Die Mutter aus Autenried, einem Stadtteil von Ichenhausen, hat ein Kind, das das Dossenberger-Gymnasium in Günzburg besucht. Durch einen Zufall haben sie und andere betroffene Elternteile nun erfahren, dass sich der Schulweg ihrer Kinder um eine Dreiviertelstunde verlängert. "Wir im ländlichen Raum werden vergessen, wir werden wegreduziert", sagt die Frau. Der Grund dafür ist ein Fahrplanwechsel, der durch die Übernahme eines anderen Busunternehmens herbeigeführt wurde. Das betrifft alle Schülerinnen und Schüler aus Autenried, Rieden und Oxenbronn, die mit der Linie 818 nach Günzburg und zurück kommen.

Und die Änderungen sind beträchtlich. In einem ersten Fahrplan wird die Rebaystraße, in deren unmittelbarer Nähe sich zwei Schulen befinden, gar nicht erst angefahren. Rau hat mittlerweile einen Elternbrief bekommen, dass die Kinder trotzdem von dieser Haltestelle abgeholt werden soll. Und tatsächlich: Die Schulkinder der Rebaystraße können weiterhin dort in den Bus einsteigen. Eine Erleichterung, auch wenn die Abfahrt etwa eine Viertelstunde später erfolgt. Dennoch fährt der Bus jetzt deutlich länger, weil dieser jetzt auch Haltestellen in Großkötz anfährt, was vorher nicht der Fall war. Das hat die Folge, dass die Schulkinder aus den äußeren Ortsteilen den Anschlussbus in Ichenhausen um 13 Uhr nicht erwischen, sondern einen anderen Bus um 13.35 Uhr am Marktplatz nehmen müssen. Auch die Kinder, die lediglich in Ichenhausen aussteigen, kommen nun deutlich später nach Hause.

