So wird sich die Stadt Günzburg mit der Landesgartenschau 2029 verändern

Rund 300 interessierte Bürgerinnen und Bürger kamen kürzlich zur ersten großen Infoveranstaltung in das Günzburger Forum am Hofgarten, um sich aus erster Hand über den aktuellen Planungsstand der Landesgartenschau zu informieren. Die Referenten nahmen die Gäste mit auf eine Zeitreise ins Jahr 2029, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Zuvor machte Claudia Knoll, die zusammen mit Karin Scheuermann die Geschäftsführung der Landesgartenschau Günzburg 2029 GmbH innehat, den Wert und die Bedeutung von Gartenschauen für eine Stadt deutlich: „Sie erwartet ein großartiger Sommer 2029 und sie werden Tränen in den Augen haben, wie zuletzt die Further, deren Gartenschau vor ein paar Tagen zu Ende gegangen ist“, versprach sie. Die Stadt mit all ihren Bürgern werde zur Gastgeberin für Besucherinnen und Besucher aus nah und fern. „Die Daueranlagen und Bauwerke bleiben in Günzburg“, so Knoll.

Günzburg: Neue Donaubrücke zwischen Volksfestplatz und Waldbad geplant

Was genau entsteht und vor allem bleibt, erläuterte Landschaftsarchitekt Clas Scheele vom Kölner Planungsbüro RMP Stephan Lenzen Landschaftsarchitekt:Innen mit einer Präsentation aller Bereiche. Vom Donau-Park im Norden wird sich das Gelände entlang der Günz als Promenade bis zum Kappenzipfel erstrecken. Auf der gegenüberliegenden Seite der Schlachthausstraße führt der Weg zum Panoramagarten. Inspiriert von einem Baumwipfelpfad, geht es laut dem Architekten barrierearm auf einem Steg nach oben in die Altstadt. Über den Turniergarten gelangt man zur Hagenweide, die zum Naturerfahrungsraum werden soll. Der vorhandene Sportbereich auf der Bleiche soll zum Sportpark ausgebaut werden.

Die Landesgartenschau schaffe außerdem neue Verbindungen, heißt es in der Pressemitteilung: Vier Brücken und Stege sollen das Gelände zusammenführen – darunter eine neue Donaubrücke zwischen Volksfestplatz und Waldbad, ein Steg über die Günz vom Auweg zur Promenade und ein Ersatzsteg für den zerstörten Kappenzipfel-Steg. Auch ein neuer Steg vom Oberhofer Wehr nach Denzingen ist geplant. Alle Bauwerke seien dann für Fußgänger und Radfahrer ausgelegt.

Auch neue Nutzungen soll die Landesgartenschau nach Günzburg bringen. Zum Beispiel Spielbereiche an der Donau für unterschiedliche Altersklassen, außerdem Aufenthaltsqualität am Volksfestplatz, der künftig nicht mehr außerhalb der Festzeit ungenutzt brachliegen soll. Auf der neuen vorgelagerten Insel oder in den Biotopen auf der Hagenweide soll der Natur Raum gegeben werden. „Gezielte Wegeführungen, die Verständnis und Respekt für vorhandene grüne Juwelen vermitteln, aber auch Grenzen dem Menschen aufzeigen“, das ist laut Architekt Scheele dabei die Herangehensweise.

Landesgartenschau 2029 in Günzburg: Pendlerparkplätze am Volksfestplatz verschwinden

Ob es Aussicht auf neue, bleibende gastronomische Angebote geben wird, wie das Parkleitsystem für die Besucher aussieht oder was in puncto Bahnbaustellen geplant ist, werde sich erst in den nächsten zwei Jahren konkretisieren, so das Günzburger Landesgartenschau-Team. Die Pendlerparkplätze am Volksfestplatz würden zugunsten eines neuen Wohnviertels und Stadtparks weichen. Stadtbaumeister Georg Dietze verwies außerdem auf die anstehende Bürgerversammlung am 25. Oktober im Forum am Hofgarten hin, bei der es um den Hochwasserschutz gehen werde.

Großen Zuspruch fand laut Pressemitteilung, dass in der ersten Jahreshälfte 2026 ein Freundeskreis gegründet werden soll. Viele Besucher hätten im Anschluss an die Veranstaltung bereits ihr Interesse angemeldet. Bürgerinnen und Bürger können sich per Mail unter info@guenzburg2029.de vormerken lassen. Sie werden dann im neuen Jahr zu einem Informationstreffen eingeladen, heißt es.

Die Botschaft der Gartenschau für Günzburg sei mehr als ein Motto, wie Zweite Bürgermeisterin Ruth Niemetz zitiert wird: „Der Leitspruch ‚Dein Garten in Günzburg. Einer für alle, alle vereinen‘ ist nicht nur ein Slogan, er ist ein Versprechen.“ (AZ)