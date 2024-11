Wieder zweistellig: ESV Burgau deklassiert Ravensburg auswärts

Nach dem 11:5-Sieg über den EV Ravensburg vom Freitag feierte Eishockey-Landesligist ESV Burgau gegen denselben Gegner auch am Sonntagabend einen Achtungserfolg. In der oberschwäbischen 50.000-Einwohnerstadt gewannen die Eisbären spektakulrär mit 10:1 (1:0/4:0/5:1). Nur 236 Zuschauer verloren sich in der 3300 Besucher fassenden CHG-Arena. Das Burgauer Trainergespann Erwin Halusa und Heinzi Heinrich machte sich mit 17 Feldspielern und zwei Torhütern auf die rund 130 Kilometer lange Reise in Richtung Süden auf.

