Eisbären stehen im Halbfinale der Landesliga-Meisterschaft

Die Burgauer Eisbären gewannen am Sonntagabend ihr zweites Viertelfinale gegen die Pfronten Falcons mit 9:5 (4:1/1:3/4:1). Damit zogen die Markgräfler mit zwei Siegen in der Best-of-Three-Serie in die Vorschlussrunde ein. Das erste Halbfinale steigt am kommenden Sonntag. Der Gegner der Eisbären steht noch nicht fest. Denn überraschenderweise verlor der ESC Dorfen sein zweites Spiel gegen die Wanderers Germering. In dieser Serie steht es nun 1:1, und in einem Entscheidungsmatch am Freitag wird der vierte Semifinalteilnehmer ermittelt. Sollte Dorfen gewinnen, würden die Burgauer auf den ERC Sonthofen treffen; bei einem Erfolg der Germeringer ginge es gegen den EV Pegnitz.

