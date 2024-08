ESV Burgau: Marvin Mändle bleibt ein Eisbär

Marvin Mändle geht in seine zehnte Saison beim Eishockey-Landesligisten ESV Burgau. Ursprünglich wollte der Verteidiger seine Schlittschuhe nach der Vizemeisterschaft in der Vorsaison an den Nagel hängen und beruflich ins Ausland wechseln. „Manchmal kommt alles anders als geplant und meine Auslandspläne sind erst einmal auf Eis gelegt. Somit werde ich kommende Saison wieder in Burgau spielen. Nachdem wir letztes Jahr die Meisterschaft so knapp im eigenen Stadion verpasst haben, kann es für diese Saison nur ein Ziel geben. Die Stimmung und der Support von euch während der gesamten letzten Saison waren der Hammer. Ich freue mich, euch ab September wieder im Stadion zu sehen und gemeinsam mit euch die nächsten Siege zu feiern. Auf eine geile Saison“, so die Nummer 25 der Eisbären.

