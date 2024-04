Der ESV Burgau kann stolz auf sich und seine Fans sein

Plus Mit ihren starken Auftritten lösen die Eisbären in ihrer Heimat einen wahren Hype aus. Für die kommende Runde setzt sich das Team schon jetzt ein Ziel.

Der ESV Burgau ist Vizemeister der bayerischen Eishockey-Landesliga. In einem packenden entscheidenden fünften Finalspiel verloren die Eisbären auf eigenem Eis 2:3 nach Verlängerung gegen den EHC Waldkraiburg.

Eishockey-Landesliga: So laufen die Play-offs

Nach der Niederlage überwog bei den Burgauer Akteuren natürlich die Enttäuschung. Ein paar Jungs verdrückten das eine oder andere Tränchen. Doch nach einer kurzen Phase der Niedergeschlagenheit präsentierten sich die Eisbären voller Stolz ihren Fans. Auf einem Plakat bedankte sich die Mannschaft um Kapitän David Zachar beim Burgauer Publikum für die großartige Unterstützung während der gesamten Saison.