Landesliga-Modus bleibt: ESV Burgau kennt jetzt seine Gegner

Der während der vergangenen Saison aus der Not geborene Modus der bayerischen Eishockey-Landesligen wird in dieser Spielzeit beibehalten. Das gab der Bayerische Eissport Verband (BEV) kürzlich bekannt. Die Änderung während der laufenden Spielzeit 23/24 war notwendig geworden, weil der ESC Vilshofen wegen Regelverstößen schon früh als Zwangsabsteiger feststand. Um die Saison spannend zu halten, wurde von den Verantwortlichen des BEV gemeinsam mit den Vereinen flugs ein neuer Modus kreiert. Und diese neu konzipierte Spielform ist jetzt auch in dieser Spielzeit gültig.

