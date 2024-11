Schön anzusehen war es über weite Strecken nicht, was die Spieler des ESV Burgau und ihre Gegner vom EV Pfronten beim Spiel der Eishockey-Landesliga am Sonntagabend im Burgauer Eispalast ablieferten. Am Ende konnten sich aber wenigstens die Fans, die den Eisbären die Daumen gedrückt haben, über einen Heimsieg freuen: 4:3 (1:0/1:1/2:2) vor 507 Zuschauern.

Uli Anhofer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

EV Pfronten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Heimsieg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis