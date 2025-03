Ungewisse Reise ins Halbfinale: Burgau wartet noch auf seinen Gegner

Die Eisbären Burgau haben sich mit ihrem Erfolg gegen die Pfronten Falcons bereits einen Platz im Halbfinale der Best-of-Three-Serie gesichert. In einer schnellen und intensiven Partie behielt der ESV am Ende die Nerven und ließ sich von seinen rund 200 mitgereisten Fans lautstark feiern: Mit einem spektakulären 5:9 Auswärtssieg (1:4/3:1/1:4) setzten sich die Markgräfler am Sonntag im zweiten Viertelfinalduell durch und entschieden die Best-of-Three-Serie mit 2:0 für sich. Das ursprünglich für kommenden Freitag angesetzte Spiel entfällt damit. Das spart Kräfte für das anstehende erste Halbfinal-Match am Sonntag. Doch wer ihnen dort gegenüberstehen wird, bleibt noch offen. Erst am späten Freitagabend entscheidet sich, ob der ERC Sonthofen oder der EV Pegnitz der Gegner sein wird – ebenso, ob das erste Spiel auswärts oder auf heimischem Eis stattfindet.

