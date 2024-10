Für den VfR Jettingen und den FC Günzburg gibt‘s keinen Zentimeter Spielraum

Selten war die Lage vor einem Nachbarschaftsduell so eindeutig - und genau darin liegt der Reiz der aktuellen Auseinandersetzung. Denn der VfR Jettingen startet nicht nur als haushoher Favorit ins Derby gegen den FC Günzburg, er hat in der laufenden Runde der Fußball-Bezirksliga Nord auch schon mehrfach demonstriert, wie man ohne Not Punkte liegen lässt. Und die Gäste überraschten ihrer prekären Tabellenposition zum Trotz schon einige Male genau dann, wenn niemand mit ihnen rechnete. Wer diesmal die Nase vorn hat, davon können sich die heimischen Fans am Sonntag ab 15 Uhr im schmucken Sportpark am Schindbühel ein Bild machen.

