Nach dem brutalen Aderlass: Wie stark ist der FC Günzburg?

Ein Umbruch ist nie einfach, schon gar nicht im Amateursport. Damit umzugehen, auf lange Sicht womöglich sogar gestärkt daraus hervorzugehen, stellt sich im Tagesgeschäft Fußball allzu oft als zu herausfordernd dar. Der heimische Bezirksligist FC Günzburg will es in der anstehenden Spielzeit unbedingt packen. Die Vorbereitung allerdings ließ viele Fragen offen. Die spannendste Frage vor dem Saisonstart beim TSV Gersthofen (Samstag, 27. Juli, 14 Uhr) lautet also: Welches Gesicht wird der FC zeigen?

