Kreisklasse: Grünwald kehrt als Trainer zur Eintracht Autenried zurück

Hans-Jürgen Grünwald ist erneut Trainer beim Fußball-Kreisklassisten Autenried. Er folgt auf Benjamin Andrasch, der sein Amt überraschend niederlegte.

Bereits ein Spiel vor der Winterpause kündigte der ehemalige Coach Benjamin Andrasch an, sein Amt bei Eintracht Autenried (Kreisklasse West I) als Trainer mit sofortiger Wirkung niederzulegen. Sowohl die Mannschaft als auch die Verantwortlichen waren überrascht von dem Rücktritt, konnten diesen aber genauso gut nachvollziehen. „Wir bedanken uns für sein Engagement und den ständigen Willen, den Fußball in Autenried voranzutreiben“, teilt die Eintracht mit.

Nachfolger für Andrasch gefunden: Hans-Jürgen Grünwald ist der neue "Alte"

Bis zur Winterpause wurde das Team intern betreut. Auf der Suche nach einem Nachfolger für Andrasch war klar, wen die Eintrachtkicker wieder an der Seitenlinie haben wollen. Nach überzeugenden Gesprächen übernimmt Hans-Jürgen Grünwald zum zweiten Mal den Trainerposten bei den Blau-Gelben. „Wir sind sehr froh und dankbar, dass Hans-Jürgen so kurzfristig einspringt“, sagt Spieler und Vereinsvorstand Benedikt Kautter.

Bereits in der Saison 2021/22 kam Grünwald übergangsweise für ein halbes Jahr in der Winterpause. Seine damalige Bilanz waren fünf Siege, drei Unentschieden und drei Niederlagen und damit verbunden der direkte Verbleib in der Kreisklasse. Auch während der bevorstehenden Amtszeit versichert Grünwald, alles aus der Mannschaft herausholen zu wollen: „Es ist eine Herausforderung, die ich sehr gerne annehme. Wenn alle mitziehen, werden wir am Ende wieder die Klasse halten.“ (AZ)

