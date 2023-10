Bei Eintracht Autenried wird's "Jahre dauern, bis die Situation besser wird"

Plus Der erste Saisonsieg gibt Eintracht Autenried trotz aller Probleme Auftrieb. Trainer Benjamin Andrasch sieht eine Chance, in der Fußball-Kreisklasse zu bleiben.

Nach acht sieglosen Spielen hat es endlich geklappt. Mit dem 2:1 gegen den SV Waldstetten landete die GV Eintracht Autenried den ersten Dreier der aktuellen Runde in der Fußball-Kreisklasse West 1. Das muss doch ein tolles und befreiendes Gefühl gewesen sein, Herr Andrasch.

Benjamin Andrasch: Ja, vor allem für die Mannschaft hat es mich riesig gefreut, weil sie sehr fleißig trainiert. Wir waren endlich mal fast komplett. Bis auf die Verletzten. Da wird es aber noch dauern, bis die zurückkommen.