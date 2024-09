Schluss mit der Halbherzigkeit beim FC Günzburg

Ein Schritt vorwärts, zwei Schritte zurück - in der Zwischenbilanz reicht das nur für einen Abstiegsplatz in der Bezirksliga Nord und den möchten die Fußballer des FC Günzburg ganz schnell los sein. Dafür braucht‘s zunächst eine wesentlich beherztere Vorstellung als sie das Team zuletzt beim BC Rinnenthal zeigte. Und dafür braucht‘s natürlich Punkte und das gilt auch, wenn der Gegner als Spitzenreiter ins Auwaldstadion einzieht. Die Chance, endlich und diesmal wirklich nachhaltig in der Saison 24/25 anzukommen, bietet sich den Günzburgern am Samstag, 7. September, im Heimspiel gegen den TSV Hollenbach. Anpfiff ist um 15.30 Uhr.

Jan Kubica