Start der Futsal-Hallenkreismeisterschaft in Günzburg mit 16 Teams

Spieler wie Fans des Hallenfußballs freuen sich auf die in einer Woche beginnende Futsal-Saison. Die im Fußballbezirk Schwaben so traditionsreiche Veranstaltung startet im Landkreis Günzburg am Samstag, 7. Dezember, und endet am 11. Januar in der Sporthalle Stadtbergen. Erstmals seit vielen Jahren ist nicht mehr die Günzburger Rebayhalle Veranstaltungsort des Finalturniers (wir berichteten).

Uli Anhofer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Günzburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Futsal Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis