Günzburger Handballerinnen übernehmen mit klarem Sieg wieder die Tabellenspitze

Die Zeichen für das erste Spiel des gerade begonnenen Jahres standen im Vorfeld doch nicht so positiv wie ursprünglich erwartet für das Team der Gastgeberinnen. Der Grippevirus holte die Mannschaft ein und vier vom Fieber geplagte Spielerinnen konnten kurzfristig nicht gegen Schwabmünchen aufgestellt werden. Als sich dann auch noch Hanna Sperandio wegen einer Fußverletzung krankmeldete, war spontane Kreativität bei den beiden Trainerinnen Martina Bieber und Alena Harder gefragt. Dank der breiten Aufstellung ihres Kaders konnten sie sich auf ihr Team verlassen. Die zentrale Position in der Abwehr übernahmen Gracia Abmayr und Judith Deutschenbauer mit großem Erfolg und störten den Spielaufbau der Gäste ein ums andere Mal.

Günzburger Team trotzt Grippevirus mit starkem Spiel - Eileen Beck glänzt

Hinzu kam mit Eileen Beck eine hervorragend aufgelegte Schlussfrau, die ihre starke Leistung während der Vorrunde in diesem Spiel noch einmal toppte. Sie war ihrer Mannschaft wieder ein überragender Rückhalt und machte mit ihren erfolgreichen Paraden den Gegnerinnen das Leben schwer. Auch im Angriff lief es für die Weinroten wie am Schnürchen. Mit schön ausgespielten Chancen konnte die Führung stetig ausgebaut werden. Ein komfortabler Zehn-Tore-Vorsprung (20:10) sicherte somit eine gute Grundlage für den Start in die zweite Spielhälfte, die allerdings zunächst so ganz anders als geplant verlief. Die Gäste aus Schwabmünchen hatten die Spielpause dazu genutzt, ihre Abwehr umzustellen und konnten somit den ein oder anderen technischen Fehler bei den Günzburgerinnen provozieren, der zu leichten Tempogegenstößen und damit Torerfolgen führte. So gelang es ihnen, den Abstand nach knapp 20 Minuten auf drei Tore (26:23) zu verringern. Bevor das Spiel gänzlich in die falsche Richtung abdriftete, nahmen jedoch Routiniers wie Eileen Beck, Judith Deutschenbauer, Sandra Feik und Alena Harder wieder das Heft fest in die Hand.

So sicherten sie zur Freude der Zuschauer den geplanten doppelten Punktgewinn, der beim Stand von 33:25 entsprechend gefeiert wurde. Trotz des kleinen Einbruchs zu Beginn der zweiten Spielhälfte zeigten sich die Trainerinnen sehr zufrieden mit ihrem Team. Jede der aufgestellten Spielerinnen fand ihre Einsatzzeit und wurde dafür auch mit Torerfolgen belohnt. Besonders erwähnenswert ist der absolute Teamgeist, der die Mannschaft an diesem Samstag getragen hat und so zum Erfolg führte. Das ist eine gute Ausgangsbasis für das nächste Heimspiel in zwei Wochen, wenn Derbytime gegen Gundelfingen angesagt ist. Da haben die Günzburgerinnen noch eine große Rechnung offen und wollen auf alle Fälle die Scharte, die die Niederlage zum Saisonauftakt im Hinspiel in ihre Bilanz geschlagen hat, wieder ausmerzen. (AZ)

VfL: Eileen Beck und Johanna Weber im Tor, Judith Deutschenbauer (8/1), Jennifer Lattka (6/2), Sandra Feik (5), Carla Pfetsch (3), Gracia Abmayr (3), Alena Harder (3), Jennifer Schreinert (3), Michaela Grimm (2)