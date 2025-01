Günzburger Männer Reserve beim Tabellenführer TSV Aichach zu Gast

Am Samstagabend steht für die zweite Männermannschaft des VfL Günzburg das erste Spiel der Rückrunde an. Die Spieler um das Trainergespann Groß/Buck sind zu Gast beim TSV Aichach. Nachdem berauschenden Derby mit dem glücklicheren Ende für den TSV Niederraunau in der Vorwoche gilt es nun die Konzentration auf den spielstarken Augsburger Konkurrenten zu richten. Die Gastgeber spielen bisher eine blitzsaubere Runde und grüßen mit einer Punkteausbeute von 20:2 Punkten von der Tabellenspitze. Vor der diesjährigen Saison standen die Gastgeber noch vor einem großen Umbruch. Spielertrainer Stefan Knittl, bestens bekannt aus seiner Günzburger Handballzeit, kehrte zu seinem Heimatverein dem TSV Friedberg zurück. Tim Porterfield, einer der athletischsten Spieler der Bezirksoberliga, folgte ihm als Spieler in die Landesliga. Der TSV Aichach nutzte diese Veränderung, integrierte neue, junge talentierte Spieler und nahm so die neue Herausforderung an.

Raphael Groß zeigt sich kämpferisch vor dem Duell: „Mit dem TSV Aichach erwartet uns ein spielstarker Gegner, welcher zu Hause noch ungeschlagen ist. Wir haben aber bereits im Hinspiel gezeigt, dass wir auf Augenhöhe sind und wollen dieses Mal etwas Zählbares mit nach Hause bringen“.

„Wir haben diese Woche gut trainiert und die Fehler aus der knappen Derbyniederlage analysiert. An diesen Punkten wollen wir direkt in Aichach ansetzen, und uns vor allem in der Abwehr steigern“, so Pascal Buck abschließend vor dem Spiel. Anpfiff in Aichach ist um 19.30 Uhr. (AZ)