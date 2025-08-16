Zehn Teams aus dem Landkreis Günzburg dabei: Kreisliga-Saison steht in den Startlöchern

Für ganze zehn Mannschaften aus dem Landkreis Günzburg startet am 22. August die Spielzeit 2025/26 in der Fußball-Kreisliga West. Los geht die neue Saison mit dem Derby zwischen Aufsteiger Türkiyemspor Krumbach und dem SV Neuburg/Kammel am Freitag, 22. August, um 18.15 Uhr auf dem Sportgelände in Edelstetten. Die Spielstätten der beiden Kontrahenten liegen nur drei Kilometer voneinander entfernt. Ein echtes Derby also, das Spielleiter Fatih Kayan zum Auftakt angesetzt hat. Mit Balzhausen, Krumbach, Neuburg, Thannhausen, Wiesenbach und Ziemetshausen kommen sechs der zehn Kreisligateams aus dem Süden des Landkreises Günzburg. Bubesheim, Günzburg, Offingen und Scheppach repräsentieren den nördlichen Landkreis. Komplettiert wird das Starterfeld mit Altenmünster und Neumünster-Unterschöneberg (beide Landkreis Augsburg) und Türk Gücü Lauingen sowie Glött (beide Landkreis Dillingen). Zum Saisonbeginn hat unsere Redaktion die Teams aus dem Verbreitungsgebiet unserer Zeitung etwas näher unter die Lupe genommen.

TSV Balzhausen: Neuzugänge: Julian Wiedemann (eigene Jugend). – Abgänge: Konrad Baur (Karriereende). – Trainer: Christian Purschke. – Saisonziel: Klassenerhalt. – Favoriten: SC Bubesheim, TSV Offingen, TSV Ziemetshausen. – Testspiele: SpVgg Günz-Lauben - Balzhausen 1:5; TSV Wasserburg - Balzhausen 0:3; SG Kötz - Balzhausen 2:3; Balzhausen - SpVgg Ellzee 3:3; TSV Langenhaslach - TSV Balzhausen 3:3; Toto-Pokal: Eintracht Autenried - Balzhausen 3:2.

SC Bubesheim: Neuzugänge: Dominik Wentland, Luca Kraus, Felix Bahnmüller, Leon Tirana, Marc Kempfle (alle eigene Jugend), Daniel Ungar (SV Scheppach), Orhan Cimen (FC Straß), Tim Gehring, Daniel Kraft, Jonas Sailer, Berkan Yilmaz (alle SSV Dillingen), Jan Wiedemann (FC Gundelfingen), Patrik Konieczy (TSV Burgau), Christian Hausmann (eigene Jugend) und Fabio Carvalho (Birumut Ulm). – Abgänge: Ömer Güzel (Türk Gücü Lauingen), Pedro Gomes de Souza (Türkiyemspor Krumbach), Esse Akpaloo (TSG Augsburg), Jan Malchasow (TSV Wasserburg). – Trainer: Tayfun Yilmaz. – Saisonziel: vorderes Drittel. – Favoriten: keine Angabe. – Testspiele: SGM Albeck/Göttingen - Bubesheim 3:2; SpVgg Ellzee - Bubesheim 0:4; FV Gerlenhofen - Bubesheim 2:5; SV Waldstetten - SC Bubesheim 3:7; TSV Kammlach - SC Bubesheim 0:5; SC Bubesheim - TSV Herbrechtingen 3:1. Totopokal 1. Runde: TSV Wasserburg - Bubesheim 0:7.

FC Günzburg: Neuzugänge: Emirhan Aglar (Türk Gencler Birligi Günzburg), Yusuf Yokus (Türk Gücü Lauingen), Diego Augustin (FC Lauingen), Maurice Klaudrat (TSV Albeck), Stepahn Zeller (VfR Jettingen), Tobias Müller (reaktiviert). – Abgänge: Nico Hepp (Karriereende), Benjamin Wahl (unbekannt), Jeton Veselaj (TSV Wasserburg), Nico Okel, Luca Hofmann (beide Ziemetshausen), Luca Kuster (unbekannt). – Trainer: Benjamin Götz (neu). – Saisonziel: Klassenerhalt. – Favoriten: TSV Offingen, TSV Ziemetshausen. – Testspiele: SV Beuren - FC Günzburg 3:5; FC Günzburg - TSV Neuried 2:1; Günzburger Stadtmeisterschaft: FC Günzburg - SG Reisensburg-Leinheim 2:2; FC Günzburg Türk Gencler Birligi 2:2; Toto-Pokal 1. Runde: VfL Leipheim - FC Günzburg 0:2.

Türkiyemspor Krumbach: Neuzugänge: Meric Capar, Alessio Altavilla (beideTSG Thannhausen), Ahmet Ali Hasanca (TSV Langenau), Pedro Gomes de Sousa (SC Bubesheim), Samet Toksöz (TSV Ziemetshausen). – Abgänge: keine. – Trainer: Caglar Dasbacak (neu). – Saisonziel: einstelliger Tabellenplatz. – Favoriten: TSV Offingen; TSV Ziemetshausen. – Testspiele: SG Münsterhausen/Mindeltal - Türkiyemspor 1:2; SSV Höchstädt - Türkiyemspor 0:3. VfR Jettingen II - Türkiyemspor 2:4. Toto-Pokal 1. Runde: SpVgg Krumbach - Türkiyemspor 2:4.

SV Neuburg/Kammel: Neuzugänge: Felix Glockner (TSV Ziemetshausen), Jonas Franz (TSV Behlingen-Ried), Adrian Schmitt (eigene Jugend). – Abgänge: keine. – Trainer: Martin Hörmann. – Saisonziel: Platz 5 bis 8. – Favoriten: TSV Offingen, TSV Ziemetshausen. – Testspiele: Neuburg - Viktoria Buxheim 3:2; Totopokal 1. Runde: TSV Langenhaslach - Neuburg 0:3.

TSV Offingen: Neuzugänge: Maximilian Braun, Stefan Smolka (beide FC Gundelfingen), Vincent Bucher, Lukas Fischer (beide VfR Jettingen), Elias Kerker (eigene Jugend). – Abgänge: keine. – Trainer: Stefan Smolka (neu). – Saisonziel: oben mitspielen. – Favoriten: TSV Ziemetshausen, TSG Thannhausen. – Testspiele: Turnier der Verwaltungsgemeinschaft Offingen: Offingen - FC Reflexa Rettenbach Rettenbach 2:0; Offingen - SpVgg Gundremmingen 4:0; Offingen - SV Villenbach 6:0; Offingen - SG Kammeltal 7:0. Totopokal 1. Runde: SpVgg Ellzee - Offingen 0:2.

SV Scheppach: Neuzugänge: Leon Rutkowski (FC Lauingen). – Abgänge: Daniel Ungar (SC Bubesheim), Ayhan Eskioglu (SG Freihalden/Oberwaldbach). – Trainer: Herbert Reiter/Christoph Kraus. – Saisonziel: Klassenerhalt. – Favoriten: keine Angaben. – Testspiele: Scheppach - TSV Neusäß 0:1; SV Münsterhausen - Scheppach 1:4; SV Aislingen - Scheppach 6:2. Toto-Pokal: Scheppach - VfR Jettingen.

SpVgg Wiesenbach: Neuzugänge: Matthias Schiefele (SV Mindelzell), Justin Sandner (SG Kötz). – Abgänge: Elias Thurn (FC Gundelfingen). – Trainer: Nikolas Berchtold. – Saisonziel: Weiterentwicklung der Mannschaft und Verbesserung der Vorjahresplatzierung (6.Platz). – Favoriten: TSV Offingen, TSV Ziemetshausen, TÜRK Gücü Lauingen. – Testspiele: Wiesenbach - TSV Babenhausen 3:2; SGM Ingstetten/Schießen - Wiesenbach 1:6; Wiesenbach - TSV Ottobeuren 1:3; SV Staig - Wiesenbach 4:1; TSV Kichberg/Iller - Wiesenbach 2:1.

TSG Thannhausen: Neuzugänge: Patrik Merkle, Bleron Thaqi ( beide TSV Burgau), Senaid Mehic (FC Grün-Weiß Ichenhausen), Davor Grmaca (VfL Leipheim), Darius Dosdelda (TSV Walkertshofen), Ata Yusuf (TSV Ziemetshausen). – Abgänge: Ibrahim Capar (Türk SV Augsburg), Meric Capar, Alessio Alatyila (beide Türkiyemspor Krumbach), Nikolas Richter (FC Grün-Weiß Ichenhausen). – Trainer: Liridon Rrecaj. – Saisonziel: Einstelliger Tabellenplatz und Integration der jungen Spieler. – Favoriten: TSV Ziemetshausen, TSV Offingen. – Testspiele: TSV Gersthofen - Thannhausen 1:0; Thannhausen - Türk Gücü Königsbrunn 5:1; Thannhausen - SSV Anhausen 2:3; Totopokal 1. Runde: SV Mindelzell - Thannhausen 2:1; Thannhausen - TSV Krumbach 5:1.

TSV Ziemetshausen: Neuzugänge: Lukas Hofmann, Nico Okel (beide FC Günzburg). – Abgänge: Felix Glockner (SV Neuburg/Kammel), Kamil Cisowski (SpVgg Krumbach), Samet Toksöz, Ahmet Toksöz (beide Türkiyemspor Krumbach). – Trainer: Ralf Zimmermann (neu). – Saisonziel: Platz 1 bis 5. – Favoriten: SpVgg Wiesenbach, TSV Offingen, SC Bubesheim. – Testspiele: SV Egg an der Günz - Ziemetshausen 3:1; Ziemetshausen - TSV Wertingen 2:0; TSV Kammlach - Ziemetshausen 2:2; Ziemetshausen - SG Reisensburg-Leinheim 2:1; TSV Kettershausen/Bebenhausen - Ziemetshausen 1:9.