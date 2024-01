Luftpistole

Waldkirch verpasst das Bundesliga-Finale in der Neu-Ulmer Arena knapp

Ausrichter SV Waldkirch darf heuer beim Bundesliga-Finale in der Ratiopharm Arena in Neu-Ulm nicht an den Schießstand.

Plus Am letzten Wettkampftag der Luftpistole-Bundesliga Süd muss sich Edelweiß Waldkirch mit dem fünften Platz begnügen. Ein Schütze fällt krankheitsbedingt aus.

In der Luftpistole-Bundesliga standen am vergangenen Wochenende die letzten Wettkämpfe in der Gruppenphase der Süd-Gruppe an. Dabei gab es für Edelweiß Waldkirch noch eine klitzekleine Chance, das Finalturnier in Neu-Ulm zu erreichen. Dafür mussten die Holzwinkler zweimal gewinnen und der SV Kelheim-Gmünd im Wettkampf gegen den ESV Weil am Rhein deutlich verlieren.

Holzwinkler machen ihre Hausaufgaben, am Ende reicht es trotzdem nicht

Die Waldkircher taten das ihrige für den Einzug ins Finale. Als Erstes ging es für die Holzwinkler gegen den SV Kelheim-Gmünd, im Fußball mit dem FC Bayern zu vergleichen. Waldkirchs Nummer 1 Dimitrije Grgic lag in allen Serien hinter seinem Gegner Jason Solari und verlor das Duell am Ende deutlich mit 379:392. Zwischen Kelheims Philipp Grimm und Alexander Kindig wechselte die Führung in den einzelnen Serien immer hin und her. Letztlich konnte Kindig einen Vorsprung von drei Ringen in der zweiten Serie ins Ziel retten (379:377).

