Waldkirch in 2. Bundesliga: Ein Wettkampftag mit drei Stechen

Plus Wie sich die zweite Mannschaft von Edelweiß Waldkirch aktuell in der Zweiten Bundesliga Luftpistole schlägt.

Ein knapper Sieg und eine knappe Niederlage standen beim jüngsten Wettkampfwochenende in der Süd-Gruppe der Zweiten Bundesliga Luftpistole für Edelweiß Waldkirch II zu Buche. Als erstes ging es gegen den Gastgeber Kelheim-Gmünd II. „Wir wussten, dass sie der Tabellenführer sind, aber wir wollten unbedingt gewinnen“, beschreibt der Waldkircher Trainer Johannes Lanzendörfer die Ausgangssituation.

Und das gelang auch. Allerdings waren die meisten Paarungen spannend bis zum letzten Schuss. Lediglich Simon Rogg konnte mit 369:356 deutlichen für Waldkirch punkten. Eng ging es in den Duellen von Larissa Böck (369:367) und Sebastian Schulz (367:365) zu. Aber beide konnten den Waldkirchern einen Punkt sichern.